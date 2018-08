La foto la sacó un joven. Y no es el Chino Darín. ¿Celoso, él? ¡Nada de eso! El actor argentino no hizo otra cosa más (¿qué podría hacer, además?) que deshacerse en elogios ante la belleza de Úrsula Corberó por una imagen -aquella que no tomó él- donde se la observa de pie en una playa. En rigor, se intuye que está allí, porque el cielo se apodera del cuadro, habida cuenta de que el fotógrafo captura a la modelo desde abajo. El detalle final: la joven española solo tiene la parte de abajo de su bikini negra. Un emoji -el que simboliza una explosión- actúa como único reparo de su topless.