—No, cero, nunca en mi vida. No tengo ningún problema, pero no me llama la atención: no probé un porro en mi vida. Pero no tengo ningún problema con la persona que lo haga. Te digo que soy súper aburrido: el alcohol no me gusta porque no puedo tolerar el sabor; o sea, abstemio cien por cien. No pasaba nunca por ningún lado, por ninguna de esas cosas. Pasaba por una cosa de hacerme el rebelde al cohete.