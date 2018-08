Ramiro: —Trabajar es difícil. A veces el contexto no se da, con las cosas que pasan en el país, sube, baja… bueh… todo eso. Por ejemplo, ir tocar al Interior es muy difícil. Siempre intentamos hacerlo, acercarnos a la gente, pero a veces no es nada fácil. Eso es lo que te cansa o te desgasta un poco. Pero después, la parte artística y musical no porque tiene que ver con el sentimiento y la inspiración. A veces no estás tan inspirado, pero eso es otra historia.