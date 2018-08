Pero además, en su escrito Edelveis hace hincapié al tramo del reportaje donde el actor se refiere los Derechos Humanos: "No puedo dejar pasar que (Fantino) se ría con un tipejo de las Abuelas, de las Madres, de los Hijos", escribió. Y en rigor, es justamente en ese momento de la entrevista -luego de que el actor expusiera su "¡Queremos flan!"- en que el periodista le pone un freno al actor:Casero: —¿Viste el último nieto que encontró la Carlotto (por Estela, de Abuelas de Plaza de Mayo)? ¿Un pibe de 40 años?

Fantino: —Bueno, pero eso… No, no…

Casero: —Se te va la comisura.

Fantino: —No, no se me va. Es una cosa muy sensible, Alfredo.

Casero: —No me parece nada sensible.

Fantino: —A mí me parece sensible.