—¿Eras de hablar mucho con él?

—No tanto por este tema de la edad, pero él siempre fue una persona abierta. Me acuerdo de una vez que me quedé a su casa a dormir, tenía esa casas raras con cúpulas, medio misteriosas… Él era misterioso. Mis primos -Lisa y Benito- ya estaban acostados, y a mí me costaba dormir en casas ajenas. Además, llovía fuerte. Eran las cuatro de la mañana, bajé las escaleras y estaba Gustavo con la piernas cruzadas, mirando una película de terror. Dio vuelta la cabeza cual Chucky y me dijo 'vení, vení'. Todo muy teatral. Me senté con él y me mimó un poco, miramos la peli y me dormí. Él tenía eso de que se dormía muy tarde. Para él, la noche era un momento de creatividad. Creo que yo tengo algo de eso también.