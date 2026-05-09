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EN VIVO | Israel emitió avisos de evacuación para nueve aldeas en el sur del Líbano

El coronel Avichay Adraee indicó que, “ante las violaciones del acuerdo de alto el fuego por parte de la organización terrorista Hezbollah, las Fuerzas de Defensa se ven obligadas a actuar con la fuerza contra ella”

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Se observa humo proveniente del sur del Líbano, visto desde el lado israelí de la frontera entre Israel y el Líbano, el 5 de mayo de 2026. REUTERS/Ammar Awad
Se observa humo proveniente del sur del Líbano, visto desde el lado israelí de la frontera entre Israel y el Líbano, el 5 de mayo de 2026. REUTERS/Ammar Awad

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que aguardaba una respuesta de Irán a la propuesta más reciente de Washington para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Medio Oriente.

Supuestamente recibiré una carta esta noche, así que veremos qué pasa”, declaró Trump a los periodistas frente a la Casa Blanca. Consultado sobre un posible retraso intencionado por parte de Teherán, el mandatario respondió: “Pronto lo sabremos”.

Trump sostuvo que, si no se concreta el acuerdo, su gobierno consideraría “un camino diferente”, mencionando el “Proyecto Libertad Plus”, que ampliaría la iniciativa anterior con nuevos elementos. También señaló que Pakistán, país que cumple funciones de mediador, pidió a Estados Unidos que no abandone la vía negociadora.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, afirmó que la propuesta estadounidense sigue en evaluación. “La propuesta está siendo estudiada y, una vez que lleguemos a una conclusión definitiva, sin duda la anunciaremos”, manifestó Bagaei, según recogió la agencia Tasnim.

En tanto, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, expresó desde Roma que esperaba una contestación de Irán a lo largo del día y manifestó su esperanza de que se trate de “algo que pueda ponernos en un proceso serio de negociación”.

En otro orden, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron un ataque en la última jornada contra más de 85 infraestructuras de la organización terrorista Hezbollah en distintos sectores de Líbano. La contraofensiva fue anunciada luego de que el grupo chiita confirmara su primer ataque contra territorio israelí desde que comenzó la tregua semanas atrás.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

10:23 hsHoy

¿Diplomacia o más guerra? Los líderes iraníes están divididos

Algunos están convencidos de que el diálogo es inútil

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Según filtraciones de la Casa Blanca, Estados Unidos está, una vez más, más cerca que nunca de un acuerdo para poner fin a su guerra con Irán. Donald Trump habló de 24 horas de “muy buenas conversaciones”. Irán afirmó que la propuesta estadounidense estaba “en consideración”. Pero para los líderes iraníes, los hechos valen más que las palabras. En el Golfo Pérsico, Estados Unidos atacó un petrolero iraní que intentaba romper el bloqueo del estrecho de Ormuz. Israel atacó Beirut. E Irán presentó una nueva “Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico”, exigiendo el pago en su moneda, el rial, por el paso seguro. Incluso más que su programa nuclear, las reivindicaciones de Irán sobre el estrecho amenazan cualquier acuerdo y corren el riesgo de reavivar los combates.

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10:09 hsHoy

Estados Unidos amplió las sanciones contra empresas chinas e iraníes que apoyan al sector armamentístico del régimen persa

La administración del presidente estadounidense Donald Trump aseguró que las nuevas medidas económicas están dirigidas a la base industrial militar iraní para impedir que Teherán recupere su capacidad productiva

Un misil balístico del régimen iraní se exhibe delante de una imagen gigante del ex líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei
Un misil balístico del régimen iraní se exhibe delante de una imagen gigante del ex líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el viernes sanciones contra diez personas y empresas, incluidas varias con sede en China e Irán, acusadas de colaborar con el régimen persa en la obtención de armamento y materias primas para la fabricación de drones Shahed y misiles balísticos. La nueva medida surgió en medio de la incertidumbre

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09:36 hsHoy

Israel emitió avisos de evacuación para nueve aldeas en el sur del Líbano

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) emiten avisos de evacuación para nueve aldeas en el sur del Líbano ante los ataques aéreos dirigidos contra el grupo terrorista Hezbollah.

Los residentes de Tayr Debba, Aabbasiyyeh, Burj Rahal, Maaroub, Barish, Arzoun, Jannata, Zrariyeh y Ain Baal reciben instrucciones de evacuar al menos a un kilómetro de distancia.

“Ante las violaciones del acuerdo de alto el fuego por parte de la organización terrorista Hezbollah, las FDI se ven obligadas a actuar con la fuerza contra ella y no tienen intención de hacerles daño”, dijo el portavoz del ejército, el coronel Avichay Adraee.

09:32 hsHoy

Un asesor del líder supremo iraní comparó el poder de controlar el estrecho de Ormuz con una bomba atómica

El funcionario de confianza del líder iraní subrayó el papel determinante del paso marítimo para la economía mundial, al tiempo que destacó la importancia de aprovechar su situación geopolítica durante un momento de tensión militar

Choques armados entre fuerzas iraníes y buques estadounidenses se registraron en el estrecho de Ormuz pese al alto el fuego vigente. (REUTERS/Amr Alfiky)
Choques armados entre fuerzas iraníes y buques estadounidenses se registraron en el estrecho de Ormuz pese al alto el fuego vigente. (REUTERS/Amr Alfiky)

Un consejero del líder supremo iraní equiparó el estrecho de Ormuz con una bomba atómica en términos de poder estratégico, mientras choques entre fuerzas de Irán y Estados Unidos sacudieron la vía marítima este viernes pese al alto el fuego vigente desde hace poco más de un mes.

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09:31 hsHoy

Donald Trump dijo que aguarda la respuesta de Irán a su propuesta para la paz y advirtió que analiza “un camino diferente”

La administración estadounidense mantiene abiertas vías diplomáticas, mientras mediadores de Pakistán y Qatar instan a ambas partes a priorizar la negociación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue captado, este 6 de mayo, durante un acto en el Salón Este de la Casa Blanca, en Washington DC (EE.UU.). EFE/Shawn Thew
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue captado, este 6 de mayo, durante un acto en el Salón Este de la Casa Blanca, en Washington DC (EE.UU.). EFE/Shawn Thew

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que aguardaba una respuesta de Irán a la propuesta más reciente de Washington para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Medio Oriente. “Supuestamente recibiré una carta esta noche, así que veremos qué pasa”, declaró Trump a los periodistas frente a la Casa Blanca. Consultado sobre un posible retraso intencionado por parte de Teherán, el mandatario respondió: “Pronto lo sabremos”. Trump sostuvo que, si no se concreta el acuerdo, su gobierno consideraría “un camino diferente”, mencionando el “Proyecto Libertad Plus”, que ampliaría la iniciativa anterior con nuevos elementos. También señaló que Pakistán, país que cumple funciones de mediador, pidió a Estados Unidos que no abandone la vía negociadora.

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El anuncio de la ofensiva militar surge luego de que la organización respaldada por el régimen iraní reivindicara su primer ataque contra el territorio de Israel desde que comenzó la tregua

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