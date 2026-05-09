EN VIVO | Israel emitió avisos de evacuación para nueve aldeas en el sur del Líbano

Se observa humo proveniente del sur del Líbano, visto desde el lado israelí de la frontera entre Israel y el Líbano, el 5 de mayo de 2026. REUTERS/Ammar Awad

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que aguardaba una respuesta de Irán a la propuesta más reciente de Washington para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Medio Oriente.

“Supuestamente recibiré una carta esta noche, así que veremos qué pasa”, declaró Trump a los periodistas frente a la Casa Blanca. Consultado sobre un posible retraso intencionado por parte de Teherán, el mandatario respondió: “Pronto lo sabremos”.

Trump sostuvo que, si no se concreta el acuerdo, su gobierno consideraría “un camino diferente”, mencionando el “Proyecto Libertad Plus”, que ampliaría la iniciativa anterior con nuevos elementos. También señaló que Pakistán, país que cumple funciones de mediador, pidió a Estados Unidos que no abandone la vía negociadora.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, afirmó que la propuesta estadounidense sigue en evaluación. “La propuesta está siendo estudiada y, una vez que lleguemos a una conclusión definitiva, sin duda la anunciaremos”, manifestó Bagaei, según recogió la agencia Tasnim.

En tanto, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, expresó desde Roma que esperaba una contestación de Irán a lo largo del día y manifestó su esperanza de que se trate de “algo que pueda ponernos en un proceso serio de negociación”.

En otro orden, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron un ataque en la última jornada contra más de 85 infraestructuras de la organización terrorista Hezbollah en distintos sectores de Líbano. La contraofensiva fue anunciada luego de que el grupo chiita confirmara su primer ataque contra territorio israelí desde que comenzó la tregua semanas atrás.