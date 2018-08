El público se sintió atraído por la película El Ángel y la historia llena de misterios y sangre que gira en torno a Robledo Puch, el personaje en el que se inspiró el filme de Luis Ortega. Más de 44 mil personas la vieron en los cines de todo el país el día de su estreno: el mejor debut para una producción argentina no protagonizada por Adrián Suar, Ricardo Darín ni Guillermo Francella desde Gilda: no me arrepiento de este amor, en 2016.