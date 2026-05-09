Atentado contra camión del Ejército en Antioquia deja vehículo destruido y aumenta tensión en el suroeste del departamento

Un atentado con explosivos contra un vehículo del Ejército Nacional volvió a encender las alarmas por la situación de orden público en el suroeste de Antioquia | Europa Press

Un atentado con explosivos contra un vehículo del Ejército Nacional volvió a encender las alarmas por la situación de orden público en el suroeste de Antioquia. El ataque ocurrió en una zona rural del municipio de Salgar y, según las autoridades, habría sido perpetrado por integrantes del Clan del Golfo.

Según información entregada por Revista Semana, el camión militar participaba en una marcha táctica por carretera cuando fue atacado en la vereda Bellavista, un sector rural de ese municipio antioqueño.

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Las imágenes conocidas tras la explosión muestran el vehículo completamente destruido por la onda explosiva, mientras las autoridades adelantan operativos en la zona para identificar a los responsables.

La Séptima División del Ejército atribuyó el atentado a la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo, organización armada que mantiene presencia en varias zonas del departamento. El hecho ocurre en medio de un incremento de las confrontaciones entre la fuerza pública y grupos ilegales en el suroeste antioqueño.

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“Rechazamos el atentado terrorista perpetrado por la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del cartel del Clan del Golfo a uno de nuestros vehículos”, señaló la institución militar a través de un comunicado oficial.

De acuerdo con el reporte entregado por el Ejército, el automotor se encontraba realizando desplazamientos tácticos cuando fue activada la carga explosiva.

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Fuentes militares indicaron que la detonación pudo dejar consecuencias mucho más graves, pero el explosivo habría sido activado de manera anticipada y no en el momento exacto del paso del vehículo militar.

El conductor del camión sufrió heridas leves en la cabeza y tuvo que ser trasladado a un centro asistencial para recibir valoración médica. Las autoridades confirmaron que no se registraron víctimas fatales en este atentado.

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El caso aumenta la preocupación por la situación de seguridad en municipios del suroeste de Antioquia, donde persisten disputas armadas por control territorial, rutas del narcotráfico y economías ilegales.

Las confrontaciones se intensificaron en las últimas horas tras varios operativos militares desarrollados en esa región del departamento.

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El atentado en Salgar se suma a los recientes combates registrados en el municipio de Urrao, también en el suroeste antioqueño, donde murieron dos militares y cuatro integrantes del Clan del Golfo.

Las operaciones militares se desarrollaron en la vereda Santa Isabel, zona limítrofe entre Urrao y Betulia, donde tropas del Batallón de Infantería n.º 11 Cacique Nutibara adelantaban acciones contra estructuras criminales.

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En esos enfrentamientos murieron los soldados profesionales Janier David Montiel González y Cristian José Mendoza Ozuna, quienes hacían parte de la Cuarta Brigada del Ejército.

La institución militar aseguró que ambos uniformados “entregaron su vida por la seguridad de los antioqueños” durante los operativos contra integrantes del Clan del Golfo.

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Además, otros dos militares resultaron heridos y fueron evacuados en helicóptero hacia Medellín para recibir atención médica especializada.

Las autoridades sostienen que la subestructura Edwin Román Velásquez Valle mantiene operaciones relacionadas con narcotráfico, extorsión y control armado en distintas zonas de Antioquia. Esa organización es una de las principales estructuras señaladas de generar violencia en municipios del suroeste del departamento.

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El atentado también ocurre en medio de nuevas discusiones nacionales sobre la estrategia de seguridad del Gobierno y las medidas frente a organizaciones criminales que continúan expandiendo su presencia en varias regiones del país.