"¿Hablan con él ahora?", quiso saber Estelita. Y Dalma se negó a contestar, señalando que había tomado la determinación de no hacer público este tema porque no había tenido buenas experiencias. Giannina, en cambio, contó que sí tenía diálogo con su papá. "Hoy hablé con él porque Benja jugaba al fútbol y quería que estuviera. Es su abuelo y hay un montón de cosas que yo como mamá elijo dejar de lado", contó. Pero aclaró que, finalmente, Diego no pudo ir al entrenamiento de su nieto porque "se le complicó". ¿Acaso se hará un tiempo para visitarlo antes de irse de la Argentina?