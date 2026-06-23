Roberto Lazzeri llega a Washington para asumir embajada de México en EEUU, estos son los tres ejes principales de su agenda

Roberto Lazzeri llega a Estados Unidos para asumir embajada de México. (Foto: X/@robertolazzeri)

Roberto Lazzeri Montaño llegó este 23 de junio de 2026 a Washington, D.C. con la finalidad de asumir la Embajada de México en Estados Unidos, cargo por el que el Congreso de la Unión lo ratificó hace unas semanas.

La llegada del diplomático se dio a conocer a través de la cuenta oficial de la Embajada mexicana donde se puntualizó la agenda con la que llega Lazzeri Montaño:

PUBLICIDAD

“Llega con una agenda clara: proteger a nuestra comunidad, impulsar la prosperidad compartida de América del Norte y construir acuerdos que sirvan a ambos países”.

Roberto Lazzeri llega a Estados Unidos para asumir embajada de México. (X/Nacional Financiera)

Lazzeri llega con “cabeza fría” para el T-MEC

El pasado 10 de junio, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó a Roberto Lazzeri Montaño como nuevo embajador de México en Washington. Luego de su toma de protesta en el Senado de la República, el diplomático fue cuestionado por medios de comunicación sobre la posibilidad de que el T-MEC no se renueve, por lo que aludió a la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum: “cabeza fría ante todo”.

PUBLICIDAD

Lazzeri aseguró que tocará a México hacer “esa labor de convencimiento”, con el mensaje de que el acuerdo beneficia a los tres países: “Norteamérica es más fuerte con este tratado”.

Advirtió que el Plan México impulsado por la administración de Sheinbaum “no alcanzaría” para sustituir los beneficios del T-MEC, ya que ese programa apunta a “la reindustrialización, en sustituir importaciones, en tener más resiliencia y no depender tanto de otros países”.

PUBLICIDAD

Roberto Lazzeri Montaño, Alicia Guadalupe Buenrostro Massieu y Pedro Blanco Pérez, fueron ratificados como embajadores. (Foto: X/@robertolazzeri)

Días antes, ante comisiones el funcionario trazó tres ejes transversales -interlocución activa con los tres órdenes de gobierno, diplomacia parlamentaria con el Congreso federal e inteligencia analítica para anticipar fricciones- y seis líneas de acción: atención a la comunidad mexicana y la red consular; migración y repatriación; T-MEC e inversión; seguridad y justicia; frontera y cooperación; y diplomacia cultural y pública.