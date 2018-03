"Llega el viernes 30 (de marzo). Cuando yo viajé le conté las fechas, me dijo que estaba todo bien, pero que él podía venir solo una (fecha), por su trabajo como DT en Dubai", había dicho el lunes Dalma Maradona sobre la presencia de su padre en la boda de este sábado. Sin embargo Diego Maradona hasta ahora no viajó. Y es muy probable que finalmente no esté en la fiesta.