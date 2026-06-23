Hijo de Snoop Dogg causó sensación en redes sociales usando la camiseta de la Selección Colombia

Cordell, el hijo de Snoop Dogg, se hizo notar en redes sociales usando la camiseta de la Selección Colombia en una reciente publicación - crédito Caroline Brehman/REUTERS y @cbroadus/Instagram

La segunda fecha de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 está por concluir y varias selecciones están buscando asegurar su lugar en la ronda de dieciseisavos de final. Entre ellas se incluye Colombia, que jugará a partir de las 9:00 p. m. en el estadio Guadalajara ante la República Democrática del Congo.

Desde incluso antes de que iniciara el campeonato, la camiseta Tricolor causó sensación en las redes sociales por su diseño, que corrió a cargo de la marca Adidas y destacó por la incorporación de relieves de mariposas sobre fondo amarillo, que tomaron inspiración de la obra de Gabriel García Márquez, al punto que se transformó en una de las prendas preferidas en distintos ejercicios ranqueando las mejores camisetas de la Copa del Mundo.

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A lo largo de 2026 hubo distintas celebridades que usaron la camiseta colombiana, sirviendo como reflejo del impacto que alcanzó la prenda en plena fiebre mundialista en Norteamérica. Uno de los últimos en sumarse fue Cordell Broadus, hijo del rapero Snoop Dogg, que posó con la camiseta de la Selección Colombia junto a su padre en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Cordell Broadus, hijo de célebre rapero Snoop Dogg, capturó la atención de las redes sociales al usar en una de sus más recientes publicaciones la camiseta de la Selección Colombia - crédito @cbroadus/Instagram

Las imágenes circularon con rapidez entre los seguidores del equipo nacional, que celebraron la aparición de la prenda amarilla en uno de los entornos más reconocibles del hip-hop estadounidense.

El video muestra a Cordell frente a la cámara con la indumentaria oficial del combinado colombiano, en una sesión de fotos junto al emblemático rapero de los años 90, acompañado de un mensaje alusivo a la celebración del Día del Padre. “Así es como se ve el Día del Padre dirigiendo un negocio familiar”, escribió.

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La publicación acumuló miles de interacciones en la plataforma y desató reacciones de entusiasmo entre los fans del rapero, especialmente de los colombianos que se mostraron orgullosos.

Curiosamente, no es la primera vez que la camiseta de la Tricolor aparece ligada a Snoop Dogg. El rapero visitó Colombia por primera vez —única hasta la fecha— en 2016 como uno de los artistas que encabezaban el Festival Estéreo Picnic, cerrando el evento en el último día de presentaciones.

Con la reputación que lo precedía como embajador del consumo de marihuana, el artista brindó más de una hora de presentación donde cantó todos sus grandes éxitos (incluida su colaboración con Katy Perry en California Gurls) y fue recibido por una fanaticada apasionada que enloqueció, a pesar de que esa edición estuvo pasada por agua durante sus tres días de duración.

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Snoop Dogg se presentó en un show inolvidable en el Festival Estereo Picnic 2016 (Festival Estereo Picnic/Facebook)

Uno de los momentos más recordados de esa noche fue cuando el rapero se dirigió al público y pidió a todos que encendieran un porro, lo que llevó a que se presenciara una bola de humo que llenó todo el escenario principal. El otro gesto con el que se echó en el bolsillo a los asistentes fue, justamente, cuando salió al escenario portando el modelo de la camiseta que usaba entonces la Selección Colombia, con el número 20 y el nombre de Snoop Dogg en la espalda.

Creadora de contenido dio “tips” para evitar la “chucha” al usar la camiseta de la Selección Colombia

El uso extendido de la camiseta de la selección Colombia durante el mundial ha expuesto un problema común entre los hinchas: el mal olor que se acumula en la prenda, fabricada casi siempre con poliéster. La creadora de contenido majossalcedop compartió consejos prácticos para combatir este inconveniente y explicó por qué estas fibras sintéticas favorecen la aparición de olores persistentes - crédito majosalcedop / Instagram

En redes sociales, la creadora de contenido @majossalcedop abordó el tema con sinceridad: “Amiga, yo sé que a todas nos da chucha esta camiseta. Yo lo sé y por eso vengo a decirte un tip para que evites eso”. Su video, que rápidamente atrajo la atención de centenares de seguidores, expuso las razones y soluciones para el problema, aportando detalles que muchos desconocían.

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Según ella, la raíz del inconveniente está en la composición del material. “¿Por qué te genera chucha esta camiseta? Pues porque está hecha 100% de poliéster. El poliéster es una tela derivada del petróleo, lo cual hace que sea hidrofóbica”, explicó. Esta característica permite que la prenda seque rápido, lo que la hace útil para la actividad física, pero también impide que el sudor se absorba, favoreciendo la acumulación de bacterias.

La explicación detalla que, “como repele el agua, el sudor que tiene no se absorbe, sino que bacterias que tienes como ahí te quedan como stored, en vez de lo que te pasaría con algo de algodón”. La diferencia con las fibras naturales es notoria, ya que el algodón absorbe la humedad y facilita su evaporación, dificultando la proliferación bacteriana.

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