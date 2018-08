—Él nunca me va a decir que no lo haga; como yo a él: nunca le voy a decir que no lo haga. Como los dos trabajando de lo mismo podemos entendernos, si bien a nadie le gusta ver a su pareja besándose con otro. Igual, si tiene que hacer alguna escena un poco más subida (de tono), prefiero que no me diga. Prefiero, no sé… que pase. A veces cuanto más se habla de un tema, más uno se enrosca. Cuando no lo podés evitar, no hay otra que hacerlo y listo. Después, cuando estemos mirando la tele, espero que me avise, así no me sorprendo. Yo prefiero no ver, y creo que él tampoco. Es medio masoquista andar mirando a la pareja mientras se besa con otro.