Pasaron ocho meses cuando Castro se reencontró con este hombre que había ido a su consultorio: "El marido me dijo: 'Mire, no encontramos un lugar seguro para hacer el aborto, así que lo hicimos en un lugar que creíamos seguros y no lo fue. Murió mi mujer y el nene. Usted quiso salvar a una vida, pero se perdieron dos vidas, y mis hijos no tienen madre…'".