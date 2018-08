"Me encantó la historia y conecté con el triángulo amoroso principal– continúa contándonos Lelio-. Me parecía que era un territorio que yo podía explorar, que a pesar de no ser ni judío ni británico, habían muchas cosas que tenían que ver con temáticas que yo había explorado y por otro lado el hecho de que Rachel Weisz fuese a interpretar a Ronit también fue uno de los factores que me hizo decir sí, porque siempre la he admirado mucho".