El domingo pasado el actor contó con detalles qué fue lo que sucedió: "Me había reventado la pierna, me enyesaron y me agarró gangrena. Estaba internado en el Fiorito y al mes mi vieja sintió olor a podrido y se peleó con los médicos. Firmó un papel en el que se hacía cargo de mí y los médicos ya no eran más responsables si me pasaba algo".