En diálogo con Teleshow el 3 de junio, la diva recordó lo que había sucedido exactamente 50 años atrás, en su primer programa: "Recuerdo que había pollo, me sirvieron pata y Daniel (Tinayre) le dijo al mozo: 'No, sírvale pechuga porque le gusta la pechuga'. Y yo me empecé a reír ahí, y me sentí mucho más cómoda porque me hizo sentir como si estuviera en mi casa, una mesa familiera. Así que eso es lo que más recuerdo".