—Comela tranquilo —me dijo con la boca llena, masticando con rapidez su empanada.

—Riquísima —le dije. Era verdad.

—Las cociné anoche. Tienen carne picada, huevo, aceituna, papa y cebolla que le pedí a un paria del pabellón. Les puse todo lo que encontré a mano.

Cuando estaba por comer la segunda empanada, Robledo me miró fijo y me advirtió:

—Por las dudas te aclaro que no las cociné en el horno famoso.

—¿Cuál?

—El horno donde cocinaron empanadas rellenas con delincuentes.