No obstante, la mamá de Dieguito -conciliadora- sostuvo que "estas circunstancias pasan" con un niño cuando sus padres, divorciados, viven en países distintos. ¡Eso sí! "Cuando (Maradona) estaba solo en Dubai, tenía una comunicación con el hijo todo los días. Después, cuando no estuvo solo… no llamó más". Pero, ¿a qué se refiere? "Todo el mundo ya lo sabe", respondió Ojeda. Porque no hace falta aclarar que su crítica es hacia Rocío Oliva, a quien responsabiliza por la falta de contacto del ex futbolista con su hijo.