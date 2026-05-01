En fotos: 31 minutos en el Zócalo de la Ciudad de México

Tulio Triviño de 31 Minutos saluda desde un escenario iluminado con tonos cálidos, frente al icónico logotipo "31", durante un multitudinario concierto gratuito. (Merary Núñez)

El noticiero infantil 31 minutos se presentó en la plaza del Zócalo de la Ciudad de México, con su espectáculo Radio Guaripolo II, amenizando así el Día de la Niña y el Niño el 30 de abril del 2026.

Ante más de 230 mil asistentes en el concierto gratuito, los personajes icónicos, Juan Carlos Bodoque, Tulio Triviño, Mario Hugo y el resto del elenco convirtieron el corazón de la capital en un lugar alegre, colorido y en escenario perfecto para vivir una noche memorable.

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Niñas, niños, jóvenes y adultos se dieron cita horas antes del evento para asegurar una buena vista. A pesar del calor, el entusiasmo fue evidente: entre la multitud destacaron personas disfrazadas de sus personajes favoritos del exitoso programa chileno, así como carteles creativos con frases que identifican al programa.

Un asistente disfrazado de personaje de 31 Minutos hace el signo de la paz durante el concierto gratuito de la banda. (Merary Núñez)

Un par de jóvenes con diademas de 31 minutos esperan acostados en el Zócalo de la Ciudad de México a que inicie el concierto musical para festejar el Día del Niño. | (Crédito: Merary Núñez)

Un joven parado en el Zócalo muestra su disfraz de Juan Carlos Bodoque. | (Crédito: Merary Núñez)

Momento en el que el elenco cantó la canción Tangananica tangananá. | (Crédito: Merary Núñez)

Dos jóvenes fans sonríen mientras sostienen una pancarta creativa con un conejo rosa y un mensaje peculiar en el concierto gratuito de 31 minutos en el Zócalo de la Ciudad de México. (Merary Núñez)

Escenografía del show musical de 31 minutos. | (Crédito: Merary Nuñez)

Cucky, la señora interesante cantó a los adultos, niñas y niños todas sus dudas. | (Crédito: Merary Núñez)

El Dinosaurio Anacleto presentó su canción durante el espectáculo de 31 minutos en el Zócalo de la CDMX. | (Crédito: Merary Núñez)

La agrupación chilena, 31 minutos presentó su canción "Son pololos" en el Zócalo de la Ciudad de México. | (Crédito: Merary Núñez)

El público coreó canciones emblemáticas del programa chileno en uno de los eventos más concurridos del año. | Crédito: Merary Núñez)

Niñas, niños y adultos acudieron disfrazados de sus personajes favoritos para celebrar el Día del Niño en el Zócalo. | (Crédito: Merary Núñez)

(Crédito: Merary Núñez)

(Crédito: Merary Núñez)