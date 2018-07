El banquete concluyó a las 2.15 de la madrugada cuando empezó a sonar la música para inaugurar la pista. "Start spreading the news/You're leaving today (tell him friend)/I want to be a part of it, New York, New York", se escuchó la voz de Frank Sinatra interpretando New York, New York, como lo había hecho en vivo ocho años antes en ese mismo escenario.