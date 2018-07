—Por supuesto que no conozco la interna, pero lo que yo conozco de él es un tipo maravilloso. Además siento que es un orgullo para todos nosotros cómo nos representa en todos los lugares. Siempre pasa, más allá de Ricardo, en general, que alguien que empieza a trascender mucho y crece, se transforma en un ídolo, y hay que encontrar algo para pegarle. Es muy de Argentina eso. No sé si pasa en otros lugares. Yo lo banco a full. Capaz lo banco desde el cariño y a lo mejor no puedo ser muy objetivo porque no conozco la interna, pero la verdad es que lo que sé, y lo que sé de miles de personas que lo tratan y todo, me parece que es un tipo encantador. Ojalá algún día se pueda aclarar porque queda manchado de una cosa fea que era innecesario que se hiciera público: se podía solucionar en privado. Reconozco que no soy objetivo, lo quiero mucho. Y de hecho le he mandado un mensaje cuando fue el Día del Padre. El hijo (por el Chino Darín) escribió una cosa muy linda y le mandé un mensaje con la captura de lo que había puesto el hijo, como diciendo: "Es por acá", y el resto bueno, qué sé yo… Le puse unas palabras más, pero me las guardo.