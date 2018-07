Allí mismo se puso a organizar Manchester One Love, el recital a beneficio con el que recaudó más de 23 millones de dólares para las víctimas del atentado. Katy Perry, el ex One Direction Niall Horan, Miley Cyrus y su amigo personal Justin Bieber también fueron de la partida y la acompañaron en esta noble causa. El show se llevó a cabo tan solo 13 días después de la tragedia en el predio Old Trafford Cricket Ground, y fue un éxito.