Para dicho relevamiento tomamos como referencia ocho biografías de músicos de rock nacional. La mayoría de los libros están escritos por periodistas, excepto los casos de los textos de Roberto Pettinato y Zeta Bosio, donde los músicos son los autores. Una aclaración: en este análisis no abordamos biografías sobre Charly García, dado que eso lo hicimos en una nota publicada el pasado 23 de junio. (Ver: "Say No More": tres biografías fundamentales para saber más sobre Charly García).