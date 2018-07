"Lo podés dar en adopción, ver qué te pasa en el embarazo, trabajar con psicólogo, no sé", dijo Michetti. "Entiendo el drama que significa, pero hay tantos dramas en la vida que uno no puede solucionar que no me parece que porque exista ese drama, digamos que a uno se le terminó la vida. O sea, podés dar en adopción el bebé y no te pasa nada", agregó.