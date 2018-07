Mientras otros hablan de drogas y asesinatos él habla de otras cosas: de autos, chicas y dinero. Aunque ha comentado que fantasea con incursionar en temas más escabrosos, simplemente no le sale. Él siempre supo que no necesitaba mostrar algo que no era y así lo aceptó su público. Que sus canciones sean más livianas que las de otros no significa que Drake no tenga cicatrices. Su papá, aquel que lo acercó a la música y que lo sentaba en su falda para tocar el piano, de pronto cayó preso.