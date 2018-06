El documental de ABC, The Last Days of Michael Jackson (Los últimos días de Michael Jackson), emitido el pasado 24 de mayo, utilizaría de manera ilegal partes de sus canciones más conocidas tales como "Billie Jean", "Black or White" y "Bad". La familia habla de "propiedad intelectual" y derechos, pero la cadena asegura estar en regla. Los mismos Jackson son quienes también acusaron a AEG de haber ejercido la presión sobre el artista que terminó por matarlo. Pero, ¿dónde estaban ellos cuando Michael era un niño que sólo quería jugar en el parque?