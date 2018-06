Con 100 artistas y cinco escenarios, hoy la lista de artistas es difícil de abarcar: Metallica, Tame Impala, Eminem, The Strokes, The Killers, The Weeknd, Arcade Fire, Florence And The Machine, Jack White, Lana Del Rey, Pharrell Williams, The XX e Imagine Dragons son algunos de los nombres más resonantes que el público argentino pudo ver en vivo y en directo en el marco del Lollapalooza a través de los años.