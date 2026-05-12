Dos fallecidos y al menos siete lesionados en múltiples accidentes ocurridos en El Salvador

El Salvador enfrenta una ola de accidentes de tránsito con múltiples víctimas en distintas zonas urbanas y carreteras principales. (Foto cortesía)

Durante las últimas horas, El Salvador ha experimentado una ola de accidentes de tránsito que ha cobrado la vida de dos personas y dejó varios lesionados en distintos puntos del país.

Autoridades y cuerpos de socorro se han movilizado en jornadas sucesivas para atender emergencias en zonas urbanas y carreteras principales, mientras el flujo vehicular ha sufrido importantes alteraciones debido a los percances registrados.

PUBLICIDAD

Entre los incidentes más recientes, un peatón fue arrollado sobre la Carretera de Oro, a la entrada de Montes de San Bartolo, en el carril que dirige hacia Ilopango.

Este hecho ocurrió en la mañana del martes y provocó la muerte de la persona que intentaba cruzar la vía. Según la información suministrada por los equipos de emergencia en el lugar, los primeros trabajos se enfocaron en reestablecer la circulación y en recolectar indicios que permitan determinar las causas de lo sucedido.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, no se han divulgado datos sobre la identidad de la víctima ni sobre circunstancias específicas que explican el siniestro.

Un peatón fue atropellado sobre la Carretera de Oro provocó alteraciones en el flujo vehicular hacia Ilopango. (Foto cortesía)

Periodista falleció en accidente sobre la carretera Sonsonate

Previamente, las autoridades confirmaron la muerte de María de los Ángeles Román, fotoperiodista salvadoreña, en un accidente que tuvo lugar en la carretera que va de Sonsonate a San Salvador, en el municipio de Armenia. Este incidente fatal involucró a una motocicleta y a otros vehículos.

PUBLICIDAD

Versiones preliminares relatan que Román y su hermano transitaban en una motocicleta cuando, al detectar que una volqueta presentaba fallas mecánicas, disminuyeron la velocidad.

Pero, una camioneta que circulaba detrás de la moto no logró frenar a tiempo, colisionó con el vehículo menor y arrojó a ambos ocupantes al pavimento. La muerte de la fotoperiodista fue constatada en la escena, mientras que las labores de asistencia se concentraron de inmediato en el hermano y los demás involucrados.

PUBLICIDAD

Motociclistas protagonizan múltiples accidentes

Se han registrado al menos dos accidentes adicionales que involucraron a motociclistas. El primero se registró en la entrada al barrio el Calvario, dentro del distrito de Huizúcar en La Libertad Este.

Un motociclista chocó de frente contra un vehículo particular, en un incidente captado en video que ha originado inquietud entre los vecinos. Residentes del sector atribuyen la ocurrencia de este tipo de accidentes al desorden vehicular: automóviles estacionados en ambos lados de la calle han reducido de forma importante el espacio disponible, lo que obliga a motoristas y motociclistas a invadir el carril contrario y aumenta el peligro de colisiones.

PUBLICIDAD

En este mismo tramo de la Carretera de Oro, una mujer motociclista resultó lesionada tras impactar con otro vehículo mientras transitaba por uno de los carriles principales.

Equipos de rescate respondieron con prontitud, le brindaron atención en el sitio y la trasladaron posteriormente para recibir tratamiento médico especializado. El accidente generó congestionamiento en la zona, hasta que el tráfico pudo ser restablecido una vez completada la evacuación.

PUBLICIDAD

En cuanto a los percances que involucraron al transporte colectivo, destaca la colisión ocurrida en una de las arterias principales de San Salvador, donde un choque múltiple entre un autobús del transporte público, un microbús privado y un automóvil particular resultó en cinco lesionados.

Las labores de asistencia médica fueron inmediatas y las autoridades inspeccionaron el lugar para determinar responsabilidades y garantizar la fluidez del tránsito.

PUBLICIDAD

Las autoridades registraron un percance vial entre un autobús del transporte colectivo, un microbús y un vehículo particular sobre el bulevar Venezuela, cercanías del mercado Belloso, San Salvador.

El caso registrado sobre el bulevar Venezuela involucró un bus de la ruta Rural 11. Como resultado, uno de los afectados sufrió lesiones de gravedad y fue trasladado de emergencia a un hospital cercano, mientras que el tráfico en la zona permaneció con dificultades hasta la finalización de los trabajos de asistencia.