Costa Rica

La segunda onda tropical se aproxima a Centroamérica con efectos limitados para Costa Rica

El pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional indica que este sistema permanecerá principalmente sobre el mar Caribe y no se esperan afectaciones graves en el territorio costarricense durante su paso previsto para el próximo fin de semana

Guardar
Google icon
La segunda onda tropical se aproxima a Centroamérica con efectos acotados previstos para Costa Rica, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN). EFE /Jeffrey Arguedas /Archivo
La segunda onda tropical se aproxima a Centroamérica con efectos acotados previstos para Costa Rica, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN). EFE /Jeffrey Arguedas /Archivo

La segunda onda tropical se aproxima a Centroamérica con efectos acotados previstos para Costa Rica, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN): el sistema avanza sobre el mar Caribe y se estima que llegue a la región el próximo fin de semana, aunque las proyecciones indican que se mantendría más sobre el Caribe y no directamente sobre el territorio nacional.

Karina Hernández, de la Unidad de Climatología del IMN, detalló a El Observador que “lo que se prevé es que se quede más hacia el Caribe, no tanto directamente hacia nosotros”. Por ahora, no se anticipan efectos significativos asociados al sistema.

PUBLICIDAD

Qué esperar esta semana en el país

La llegada de la onda coincide con una transición gradual hacia condiciones más lluviosas. El aumento de la humedad atmosférica favorecerá más precipitaciones conforme avancen los días, aunque el IMN mantiene un atraso de 15 días en la consolidación formal de la época lluviosa.

Esto se traduce en un inicio irregular, con lluvias que se alternarán con días secos durante las próximas semanas. Hernández aclaró: “No sería como que empieza a llover y sigue lloviendo parejo, sino un inicio más irregular”.

PUBLICIDAD

La primera onda tropical de la temporada, formada en la primera semana de mayo, se disipó antes de ingresar al continente.

Cada temporada, decenas de ondas tropicales parten desde áfrica, cruzan el Atlántico y avanzan hacia el Caribe, aunque la mayoría no llega a afectar Centroamérica. En 2025 se contabilizaron 44, sin que todas impactaran a Costa Rica. EFE/Alejandro Bolívar/Archivo
Cada temporada, decenas de ondas tropicales parten desde áfrica, cruzan el Atlántico y avanzan hacia el Caribe, aunque la mayoría no llega a afectar Centroamérica. En 2025 se contabilizaron 44, sin que todas impactaran a Costa Rica. EFE/Alejandro Bolívar/Archivo

Una temporada de huracanes menos activa por El Niño

El IMN proyecta para el 2026 una temporada atlántica menos activa de lo habitual, con la influencia del fenómeno El Niño como factor determinante.

Se estima la formación de entre 9 y 12 sistemas nombrados en total, de los cuales entre 5 y 6 llegarían a tormenta tropical y entre 3 y 4 alcanzarían categoría de huracán.

Hernández indicó que este es un año para “estar más tranquilos” respecto a las trayectorias, ya que “hay menor probabilidad de que estos sistemas logren acercarse a nosotros”.

Esa calma implica menos ondas tropicales activas, y por tanto, menos aporte de lluvias. La especialista destacó: “Aunque puede disminuir las inundaciones, afecta a otros sectores productivos”.

El sistema avanza sobre el mar Caribe y se estima que llegue a la región el próximo fin de semana, aunque las proyecciones indican que se mantendría más sobre el Caribe y no directamente sobre el territorio nacional. EFE/ Jeffrey Arguedas/Archivo
El sistema avanza sobre el mar Caribe y se estima que llegue a la región el próximo fin de semana, aunque las proyecciones indican que se mantendría más sobre el Caribe y no directamente sobre el territorio nacional. EFE/ Jeffrey Arguedas/Archivo

Las ondas tropicales y su recorrido habitual

Cada temporada, decenas de ondas tropicales parten desde áfrica, cruzan el Atlántico y avanzan hacia el Caribe, aunque la mayoría no llega a afectar Centroamérica. En 2025 se contabilizaron 44, sin que todas impactaran a Costa Rica.

El IMN no maneja una cifra promedio de ondas por temporada. Hernández explicó que “hay factores que influyen; por semanas podemos tener varias, pero no necesariamente van a llegar al país”.

Toda tormenta tropical surge como una onda, pero muy pocas alcanzan la categoría de tormenta o huracán.

La canícula de julio y agosto, más seca que lo normal

Más allá de las ondas tropicales, el IMN anticipa que la canícula prevista para mediados de julio y agosto será más intensa y extensa que en años anteriores, con una duración superior al mes y más días secos de lo habitual.

Hernández concluyó: “Se prevé que dure más de un mes e incluso que sea más intensa”, en una advertencia dirigida específicamente a los sectores agrícolas y de abastecimiento hídrico del país.

Temas Relacionados

Ondas TropicalesCosta RicaFenómeno El NiñoLluvias EstacionalesCentroamérica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El alza de la inflación en Honduras genera alertas ante nuevas presiones externas

El país enfrenta una inflación más alta de lo esperado, influida por el costo de los combustibles y situaciones internacionales, advierten analistas económicos y el Fosdeh

El alza de la inflación en Honduras genera alertas ante nuevas presiones externas

El proyecto Aerómetro sumará dos nuevas líneas para ampliar cobertura en Guatemala

La iniciativa liderada por el alcalde Ricardo Quiñónez contempla extender el sistema de transporte hacia Santa Catarina Pinula y zona 18, con el objetivo de facilitar el traslado diario de la población urbana y periurbana

El proyecto Aerómetro sumará dos nuevas líneas para ampliar cobertura en Guatemala

Aspiraciones salariales en Panamá muestran leve repunte tras meses de caída

El salario promedio de los hombres supera en 4.62% al de las mujeres, en un entorno donde casi la mitad de los trabajadores sigue en la informalidad

Aspiraciones salariales en Panamá muestran leve repunte tras meses de caída

Remesas a República Dominicana crecen un 4.1 % hasta abril y superan los USD 4,079.9 millones, según el Banco Central

El flujo de divisas por remesas registró una aceleración interanual, impulsando la apreciación del peso dominicano y fortaleciendo las reservas internacionales pese al complejo escenario global de incertidumbre y tensiones geopolíticas

Remesas a República Dominicana crecen un 4.1 % hasta abril y superan los USD 4,079.9 millones, según el Banco Central

Autoridades salvadoreñas han recuperado 10 mil viviendas usurpadas por estructuras criminales

Una extensa operación de regularización inmobiliaria ha derivado en que decenas de familias obtengan títulos de propiedad, apoyadas por la implementación de créditos y reformas que promueven la estabilidad social y legal

Autoridades salvadoreñas han recuperado 10 mil viviendas usurpadas por estructuras criminales

TECNO

Apple cancela una de las funciones más esperadas para el Apple Watch

Apple cancela una de las funciones más esperadas para el Apple Watch

Steve Jobs llega a las monedas de un dólar: así es la edición especial para coleccionistas

Cuánto tiempo tarda WhatsApp en cerrar de forma definitiva una cuenta que no se utiliza

Copa Mundial 2026: cómo crear mi propia lamina de Panini gratis con Gemini, la IA de Google

Google dice que su IA asiste al médico: el estudio muestra que ya lo reemplaza en la mitad de la consulta

ENTRETENIMIENTO

Samsung respondió a la demanda de Dua Lipa por el uso de su imagen en empaques de televisores: “Negamos cualquier acusación de uso indebido”

Samsung respondió a la demanda de Dua Lipa por el uso de su imagen en empaques de televisores: “Negamos cualquier acusación de uso indebido”

Nuevo obstáculo para Blake Lively en la recta final de su disputa legal con Justin Baldoni

“El Grinch” tendría una nueva versión en live-action: qué se sabe hasta ahora

Tras casi 10 años de ausencia, Jamiroquai confirma su regreso a Latinoamérica: fechas, ciudades, boletos y más

“La Odisea” de Christopher Nolan: quién es quién en el reparto más ambicioso del año

MUNDO

Los hogares del Reino Unido recortan su gasto al ritmo más rápido en 16 meses por el temor a una nueva crisis del costo de vida

Los hogares del Reino Unido recortan su gasto al ritmo más rápido en 16 meses por el temor a una nueva crisis del costo de vida

Un cigarrillo electrónico habría dejado inconscientes a dos gemelas de 13 años en Inglaterra

Las cinco exigencias de Irán que evidencian su poca voluntad de diálogo

El líder de Hezbollah amenazó con convertir el sur del Líbano en “un infierno” y pidió negociaciones indirectas con Israel

Tras el ataque masivo de Rusia sobre Ucrania, Zelensky afirmó que responderán “de la misma manera”