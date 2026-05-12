La segunda onda tropical se aproxima a Centroamérica con efectos limitados para Costa Rica

La segunda onda tropical se aproxima a Centroamérica con efectos acotados previstos para Costa Rica, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN). EFE /Jeffrey Arguedas /Archivo

La segunda onda tropical se aproxima a Centroamérica con efectos acotados previstos para Costa Rica, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN): el sistema avanza sobre el mar Caribe y se estima que llegue a la región el próximo fin de semana, aunque las proyecciones indican que se mantendría más sobre el Caribe y no directamente sobre el territorio nacional.

Karina Hernández, de la Unidad de Climatología del IMN, detalló a El Observador que “lo que se prevé es que se quede más hacia el Caribe, no tanto directamente hacia nosotros”. Por ahora, no se anticipan efectos significativos asociados al sistema.

PUBLICIDAD

Qué esperar esta semana en el país

La llegada de la onda coincide con una transición gradual hacia condiciones más lluviosas. El aumento de la humedad atmosférica favorecerá más precipitaciones conforme avancen los días, aunque el IMN mantiene un atraso de 15 días en la consolidación formal de la época lluviosa.

Esto se traduce en un inicio irregular, con lluvias que se alternarán con días secos durante las próximas semanas. Hernández aclaró: “No sería como que empieza a llover y sigue lloviendo parejo, sino un inicio más irregular”.

PUBLICIDAD

La primera onda tropical de la temporada, formada en la primera semana de mayo, se disipó antes de ingresar al continente.

Cada temporada, decenas de ondas tropicales parten desde áfrica, cruzan el Atlántico y avanzan hacia el Caribe, aunque la mayoría no llega a afectar Centroamérica. En 2025 se contabilizaron 44, sin que todas impactaran a Costa Rica. EFE/Alejandro Bolívar/Archivo

Una temporada de huracanes menos activa por El Niño

El IMN proyecta para el 2026 una temporada atlántica menos activa de lo habitual, con la influencia del fenómeno El Niño como factor determinante.

PUBLICIDAD

Se estima la formación de entre 9 y 12 sistemas nombrados en total, de los cuales entre 5 y 6 llegarían a tormenta tropical y entre 3 y 4 alcanzarían categoría de huracán.

Hernández indicó que este es un año para “estar más tranquilos” respecto a las trayectorias, ya que “hay menor probabilidad de que estos sistemas logren acercarse a nosotros”.

PUBLICIDAD

Esa calma implica menos ondas tropicales activas, y por tanto, menos aporte de lluvias. La especialista destacó: “Aunque puede disminuir las inundaciones, afecta a otros sectores productivos”.

El sistema avanza sobre el mar Caribe y se estima que llegue a la región el próximo fin de semana, aunque las proyecciones indican que se mantendría más sobre el Caribe y no directamente sobre el territorio nacional. EFE/ Jeffrey Arguedas/Archivo

Las ondas tropicales y su recorrido habitual

Cada temporada, decenas de ondas tropicales parten desde áfrica, cruzan el Atlántico y avanzan hacia el Caribe, aunque la mayoría no llega a afectar Centroamérica. En 2025 se contabilizaron 44, sin que todas impactaran a Costa Rica.

PUBLICIDAD

El IMN no maneja una cifra promedio de ondas por temporada. Hernández explicó que “hay factores que influyen; por semanas podemos tener varias, pero no necesariamente van a llegar al país”.

Toda tormenta tropical surge como una onda, pero muy pocas alcanzan la categoría de tormenta o huracán.

PUBLICIDAD

La canícula de julio y agosto, más seca que lo normal

Más allá de las ondas tropicales, el IMN anticipa que la canícula prevista para mediados de julio y agosto será más intensa y extensa que en años anteriores, con una duración superior al mes y más días secos de lo habitual.

Hernández concluyó: “Se prevé que dure más de un mes e incluso que sea más intensa”, en una advertencia dirigida específicamente a los sectores agrícolas y de abastecimiento hídrico del país.

PUBLICIDAD