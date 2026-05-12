El Salvador

El Salvador impulsa la inclusión educativa con docentes capacitados para atender a niños con “neurodivergencias”

La reforma educativa salvadoreña impulsa una integración sin precedentes de estudiantes con necesidades diversas, combinando infraestructura accesible, formación docente especializada y una visión renovada sobre la equidad en el acceso al aprendizaje

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Elementos visuales de la Semana Azul, incluyendo material educativo y pulseras de concienciación sobre el autismo - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los niños cuentan ahora con personal educativo especializado para brindar apoyo psicológico y terapia de lenguaje con necesidades específicas. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema educativo de El Salvador ha dado un paso adelante en la atención a la diversidad, al contar ahora con docentes especializados en la integración de estudiantes con “neurodivergencias”, según informó Karla Trigueros, ministra de Educación, en la entrevista Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS).

El plan de transformación educativa impulsado por El Salvador incluye la creación de los CAPIS (Centros de Atención a la Primera Infancia). Estos espacios, liderados por la primera dama Gabriela de Bukele, ofrecen ambientes adaptados desde el nacimiento hasta la etapa previa a la educación parvularia. Los CAPIS cuentan con personal entrenado y materiales específicos para promover el desarrollo integral de los niños, incluyendo aquellos que requieren atenciones particulares.

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En las escuelas renovadas, cada aula de primera infancia tiene acceso a baños adaptados, áreas de juego diferenciadas y equipamiento diseñado para la autonomía de los niños.

La ministra destacó que se ha incluido personal multidisciplinario, como psicólogos y terapeutas de lenguaje, que apoyan tanto a niños con “neurodivergencias” como a quienes experimentan otras barreras de aprendizaje. “Para los niños que necesitan terapia de lenguaje, también estamos dándola”, puntualizó la funcionaria.

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La integración de estudiantes con diferentes tipos de discapacidad es un objetivo transversal del programa. El Ministerio de Educación ha establecido mecanismos para que los docentes de Apoyo a la Inclusión (DAI), sean parte activa de la comunidad escolar, trabajando junto a los padres y al resto del equipo docente para garantizar una experiencia educativa adecuada para cada alumno.

Relatos como el de un niño en Soyapango que, tras ser rechazado en colegios privados, fue recibido y atendido en una escuela pública renovada, ejemplifican el alcance de la política.

Las escuelas renovadas cuentan con espacios adaptados e inclusivos como parte del plan impulsado por el Gobierno./(Dos escuelas por día)
Las escuelas renovadas cuentan con espacios adaptados e inclusivos como parte del plan impulsado por el Gobierno./(Dos escuelas por día)

La ministra Trigueros explicó que el país dispone de profesionales entrenados específicamente para acompañar el proceso educativo de alumnos con autismo, déficit de atención y otras condiciones que requieren atención diferenciada.

“En esta escuela, por ejemplo, tenemos un par de nuestros alumnos que están muy bien integrados y están siendo atendidos”, afirmó la ministra en referencia a la escuela Marcelino García Flamenco, una de las instituciones emblemáticas donde ya se cuenta con este tipo de docentes para la atención integral de los alumnos.

El proyecto de renovación escolar, que actualmente registra más de 1,100 escuelas renovadas, ha priorizado la accesibilidad física y pedagógica. De acuerdo con la ministra, todos los centros educativos renovados cuentan ahora con rampas y adecuaciones para recibir a niños con problemas de movilidad.

“Nuestras escuelas renovadas tienen rampas, están hechas para la movilidad de todos los salvadoreños, están adecuadas para que los niños que tengan disminución de la movilidad igual se puedan integrar”, detalló Trigueros.

La estrategia va más allá de la infraestructura. El Ministerio de Educación ha impulsado la formación docente como un pilar central. Según informó la funcionaria, 10,000 maestros están recibiendo capacitación en atención a la primera infancia, un proceso que cuenta con acreditación internacional de la Universidad de Barcelona.

El Ministerio de Educación integra a psicólogos y terapeutas de lenguaje para apoyar a niños con "neurodivergencias" y otras barreras de aprendizaje./ (Foto cortesía Gabriela de Bukele)
El Ministerio de Educación integra a psicólogos y terapeutas de lenguaje para apoyar a niños con "neurodivergencias" y otras barreras de aprendizaje./ (Foto cortesía Gabriela de Bukele)

“Están siendo capacitados diez mil docentes en el currículum de primera infancia y eso es algo importante. Eso es algo que no se ve, porque una escuela la vemos, una computadora la vemos, pero también hay una inversión muy grande en capacitar a nuestros docentes”, afirmó Trigueros. Esta iniciativa permite que los educadores incorporen herramientas y metodologías para responder a las necesidades de los estudiantes desde los primeros años.

En términos de cobertura, la ministra detalló que el programa Dos Escuelas por Día ha permitido avanzar en la renovación de planteles en zonas urbanas y rurales. El plan contempla la intervención de más de 5,000 escuelas a nivel nacional, con el compromiso de llegar a cada rincón del país. De acuerdo con Trigueros, “todas las escuelas de El Salvador van a ser renovadas. Ese es el camino que llevamos”.

La transformación educativa de El Salvador abarca también la dotación de tecnología, conectividad y mobiliario nuevo, pero la atención a la diversidad se ha convertido en un eje central de la gestión. La ministra subrayó que “todas las escuelas van a recibir a todos los alumnos que sea necesario recibir” y agregó que el Ministerio dará “las herramientas para la atención a los niños”.

En el cierre de la entrevista, la funcionaria reiteró el compromiso del gobierno por consolidar una educación inclusiva, con infraestructura accesible y personal docente capacitado para atender a todos los estudiantes, sin distinción.

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