Registran un plantón en la Clínica Juan N. Corpas tras medida cautelar impuesta por la Supersalud

La Superintendencia Nacional de Salud impuso una medida cautelar a la Clínica Juan N. Corpas en Bogotá tras detectar irregularidades - crédito Colprensa

Un plantón frente a la Clínica Juan N. Corpas, en la Carrera 111 159 A - 61, provocó que varios motociclistas intentaran cruzar el bloqueo por los andenes. Uno de ellos cayó debido a la diferencia de altura. La Secretaría de Movilidad ya atiende la situación en el lugar.

Durante la protesta, los manifestantes han utilizado un parlante para hacer públicas sus quejas y desplegaron una pancarta que cruza el corredor vial, marcando el límite del bloqueo mientras afectan el sistema Transmilenio que realiza desvíos en el sector.

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Esta manifestación se da tras la medida cautelar impuesta por Supersalud contra la clínica, motivada por denuncias de deficiencias en la atención y posibles riesgos para los pacientes. La autoridad sanitaria ordenó vigilancia especial y pidió acciones correctivas inmediatas.

El impacto directo sobre la atención hospitalaria quedó de manifiesto cuando la Clínica Juan N. Corpas reconoció que solo dispone de cuatro camas operativas en la Unidad de Cuidados Intensivos, frente a las dieciséis que tenía habilitadas en el pasado reciente. La reducción responde a la renuncia de especialistas y personal médico, motivada por retrasos en los pagos, una consecuencia inmediata de la crisis financiera que atraviesa la institución en Bogotá.

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El plantón se presenta desde las horas de la mañana del 12 de mayo y los manifestantes reclaman el pago de salarios atrasados - crédito @GobiernoBTA / X

Ante esto, la Superintendencia Nacional de Salud intervino con medidas urgentes tras identificar “fallas críticas” en la prestación de servicios, señalando que estas deficiencias “ponen en riesgo la vida y la integridad física de los pacientes”.

La entidad consignó su decisión en la Resolución No. 2026410010005133-6 de 2026, en la que exige a la clínica una serie de acciones correctivas inmediatas para restablecer estándares fundamentales en la atención y garantizar la seguridad del paciente.

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Es así que la Superintendencia Nacional de Salud ordenó el cese provisional de acciones consideradas de alto riesgo y obligó a la institución a implementar medidas urgentes para corregir problemas de seguridad, atención, manejo de medicamentos y pagos al personal.

La intervención se produce en medio de una crisis financiera agudizada por deudas de varias EPS y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, lo que ya provocó la reducción de servicios y la salida de especialistas.

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La IPS aseguró que les adeudan más de 35.000 millones de pesos por servicios prestados, lo que ha generado largas demoras en pagos de salarios - crédito Clínica Juan N. Corpas

La clínica, según sus directivos, enfrenta un déficit cercano a los 35 mil millones de pesos, atribuido en gran parte a la falta de pagos por parte de aseguradoras con las que mantiene contratos. El director de la entidad, Juan Carlos Vera, detalló que “esto nos lleva a que no hemos podido cancelar los salarios de nuestros colaboradores que en nuestra institución laboran 573 personas, a los cuales, en algunos casos, les estamos adeudando hasta varios meses de salario”.

Entre las órdenes impartidas por la Superintendencia destaca la actualización inmediata del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud para reflejar la capacidad real instalada. La clínica también debe implementar un procedimiento permanente para verificar la disponibilidad de la oferta de servicios, mantener la información actualizada y fortalecer los controles sobre el manejo y almacenamiento de medicamentos.

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Las cifras aportadas por la clínica evidencian la magnitud de las deudas: EPS Famisanar adeuda cerca de 8.976 millones de pesos, Compensar EPS, 764 millones; EPS Sanitas, 5.458 millones; Salud Total EPS, 3.903 millones; y Adres, 2.561 millones. La institución sostiene que estos recursos corresponden a servicios ya prestados y que la ausencia de flujo financiero ha impedido cumplir con los compromisos laborales y operativos.

El plantón se da por pagos atrasados a funcionario y exfuncionarios - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En su comunicado más reciente, la Clínica Juan N. Corpas aclaró que la medida de la Supersalud no implica el cierre de la institución ni la suspensión de servicios. “La medida preventiva no significa cierre, sino un compromiso con la mejora continua”, afirmó la entidad, que mantiene habilitada su operación asistencial y administrativa para asegurar una atención humanizada y segura a sus usuarios.

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Hasta el momento, según informa la Secretaría de Gobierno de Bogotá mediante su cuenta en X, el plantón se mantiene ya que: “Los manifestantes se niegan, argumentando que el gerente aún no los ha atendido, y señalan que no levantarán el bloqueo hasta ser recibidos”.