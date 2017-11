"Estoy felizmente embarazada", dijo la rubia en Los ángeles de la mañana y explicó: "Ángel (De Brito) se enteró al tercer día. El miércoles me hice el test casero, el sábado a la mañana me estoy haciendo el de sangre y me escribe y me pone 'baby'. No puede ser, tiene la bola de cristal".