"La pasamos muy bien juntos, nos divertimos, nos amamos, y también nos apoyamos mutuamente. Creo que eso es fundamental, lo más importante. Estamos saliendo, nos gusta lo que tenemos: ella me apoya y me ama, así que me están viendo como nunca antes", contó Maluma a Telemundo, cuando ya los rumores ya no podía seguir ocultándose.