Consultadas sobre si alguna vez habían sufrido alguna situación de acoso o abuso, contaron que "no nos pasó, no era la época, nos movíamos en otro ambiente, no tuvimos esa desgracia", y explicaron que tampoco tuvieron la necesidad de hablarle a sus hijas sobre eso porque "en nuestra época no pasaba, no era un problema más que teníamos que educar".