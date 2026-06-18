Inflamación y estreñimiento: las consecuencias de abusar de las botanas durante la temporada del Mundial

El aumento en el consumo de alcohol, frituras y snacks durante los partidos de futbol puede afectar la salud digestiva de millones de mexicanos

La pasión por el futbol suele ir acompañada de reuniones familiares, encuentros con amigos y largas jornadas frente al televisor. Sin embargo, la temporada mundialista también trae consigo cambios en los hábitos alimenticios que pueden pasar factura a la salud digestiva.

Las bebidas alcohólicas concentrarán el 65 por ciento de las compras realizadas durante esta temporada deportiva, mientras que el consumo de botanas, snacks y dips registrará un incremento de hasta 20 por ciento.

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Aunque estos productos forman parte de la experiencia para millones de aficionados, especialistas advierten que su consumo excesivo puede favorecer problemas como inflamación abdominal, estreñimiento y malestar digestivo.

La combinación de frituras, alimentos ultraprocesados, bebidas alcohólicas y una menor ingesta de frutas, verduras y fibra altera el equilibrio alimenticio habitual. Además, las reuniones frecuentes durante varias semanas pueden convertir estos excesos en una rutina difícil de revertir.

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Durante la temporada del Mundial, el consumo de botanas, alimentos ultraprocesados y bebidas alcohólicas aumenta entre los aficionados, una combinación que especialistas asocian con mayores riesgos de inflamación abdominal, estreñimiento y otros problemas digestivos

El impacto de las botanas en la salud digestiva

La doctora Ceriolith Tenorio explicó que durante eventos deportivos de gran magnitud es común que las personas relajen sus hábitos de alimentación y actividad física.

Según la especialista, estos cambios pueden afectar la microbiota intestinal, el conjunto de microorganismos que habitan en el sistema digestivo y que desempeñan funciones fundamentales para la digestión, la absorción de nutrientes y el adecuado funcionamiento del sistema inmunológico.

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“Durante esta temporada es común que las personas relajen sus rutinas y hábitos alimenticios. Si bien disfrutar de reuniones, antojitos o celebraciones es parte de la experiencia, estos cambios pueden tener un efecto negativo en la microbiota intestinal”, señaló.

El problema, agregó, no se encuentra en el consumo ocasional de estos alimentos, sino en la frecuencia con la que se consumen durante varios días consecutivos. El exceso de sodio, grasas saturadas y azúcares presentes en muchas botanas comerciales puede ralentizar el tránsito intestinal y favorecer la aparición de molestias digestivas.

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La inflamación abdominal suele manifestarse con sensación de pesadez, gases o incomodidad después de comer, mientras que el estreñimiento puede presentarse cuando disminuye la frecuencia de evacuaciones o estas se vuelven más difíciles. Ambos padecimientos son frecuentes entre la población mexicana y pueden agravarse cuando la alimentación pierde equilibrio.

Cómo disfrutar del Mundial sin descuidar la salud

Los especialistas coinciden en que no es necesario eliminar por completo las botanas o los antojitos asociados a los partidos, sino aprender a consumirlos de manera moderada.

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Una de las principales recomendaciones es controlar las porciones. En muchas ocasiones, las personas consumen alimentos de manera automática mientras observan los encuentros deportivos, sin prestar atención a la cantidad ingerida.

También se aconseja incorporar alternativas más saludables al menú. Frutas frescas, verduras picadas, semillas, frutos secos o sándwiches preparados con ingredientes nutritivos pueden aportar fibra y ayudar a mantener una mejor digestión.

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Otro aspecto importante es mantenerse físicamente activo. Permanecer sentado durante varias horas frente a una pantalla puede contribuir al sedentarismo, un factor que también influye en el funcionamiento intestinal. Realizar al menos una hora diaria de actividad física puede favorecer el tránsito digestivo y reducir algunas molestias.

Asimismo, algunos especialistas señalan que los productos con probióticos y prebióticos pueden contribuir al equilibrio de la microbiota intestinal, aunque recomiendan consultar previamente con un profesional de la salud antes de incorporarlos a la rutina.

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Durante la temporada del Mundial, el consumo de botanas, alimentos ultraprocesados y bebidas alcohólicas aumenta entre los aficionados, una combinación que especialistas asocian con mayores riesgos de inflamación abdominal, estreñimiento y otros problemas digestivos

Un llamado al equilibrio durante la fiesta futbolera

La temporada del Mundial representa uno de los momentos de mayor convivencia para millones de aficionados. Sin embargo, también es una oportunidad para reflexionar sobre los hábitos que acompañan estas celebraciones.

Mantener una alimentación equilibrada, moderar el consumo de alcohol y botanas, así como conservar la actividad física regular, puede marcar la diferencia entre disfrutar los partidos con bienestar o enfrentar molestias digestivas que afecten la calidad de vida.

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Para los especialistas, la clave no está en prohibir los gustos ocasionales, sino en encontrar un equilibrio que permita vivir la emoción del fútbol sin descuidar la salud.