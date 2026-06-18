Economía

Colectivos en riesgo: empresas advierten por crisis y posibles cancelaciones en el interior

Demandas y alertas se intensifican entre empresas y autoridades frente a incumplimientos de pagos y subas de costos

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Unidades de transporte en el interior enfrentan dificultades para cubrir costos operativos y salarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sector del transporte automotor de pasajeros enfrenta una crisis terminal que amenaza la continuidad de los servicios urbanos y suburbanos en el interior del país. La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) comunicó que, ante la falta de soluciones en las próximas 72 horas, podrían producirse restricciones o cancelaciones a partir del lunes 22.

La federación, que agrupa a los principales actores del transporte de pasajeros fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires, remarcó que la crisis afecta a miles de trabajadores y usuarios. “La idea es no perjudicar a los usuarios, pero hemos llegado a una situación límite, y necesitamos que el problema se aborde de manera integral y urgente”, señalaron desde FATAP. El reclamo se dirige a las máximas autoridades nacionales y provinciales, a quienes exigen el pago de fondos adeudados en 2026.

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El documento difundido por la federación subraya que el transporte del interior “atraviesa una severa crisis que impide sostener la operación: suba de costos, tarifas desactualizadas, incremento del combustible, sin renovación de flota en los últimos años, entre otros factores que llevaron al sector al colapso”. A estos factores, se suma la falta de pago de fondos y compensaciones por parte del Estado nacional y los gobiernos provinciales, lo que agudiza el cuadro.

En el plano estructural, FATAP recordó que entre 2024 y 2026 el sector perdió entre 9.000 y 11.000 empleos vinculados al transporte automotor de pasajeros del interior, en un contexto de paralización de la renovación de la flota y extensión de la vida útil de unidades más antiguas. Esta situación impacta de manera directa en la calidad del servicio, que ya muestra signos de deterioro. “Hoy no da para pagar los costos operativos en el sector”, enfatizaron los representantes empresariales.

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La situación de los trabajadores también es motivo de preocupación. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) plantea un reclamo por recomposición salarial, mientras que muchas empresas advierten que no pueden afrontar el pago del medio aguinaldo. Otras compañías solo podrían cumplir con ese compromiso de manera desdoblada. “Esto tensiona aún más la situación laboral del sector”, remarca el comunicado.

La falta de pago de fondos y subsidios impacta en la calidad del servicio y en la continuidad laboral
La falta de pago de fondos y subsidios impacta en la calidad del servicio y en la continuidad laboral

FATAP sostiene que la situación no afecta solo a empresarios y trabajadores, sino que repercute en la vida cotidiana de millones de personas. “Defender el transporte público es defender el derecho de millones de argentinos a estudiar, trabajar, producir y desarrollar su proyecto de vida”, manifestaron desde la federación. El documento advierte que sin una solución rápida, el país se encamina a una cancelación de servicios en el interior, lo que provocaría un impacto directo sobre la movilidad diaria, el empleo y la cohesión social en las principales ciudades y regiones.

Uno de los ejes del reclamo es el atraso en el pago de compensaciones y programas que subsidian el boleto de jubilados, amas de casa, beneficiarios de becas Progresar y Veteranos de Malvinas, así como otros sectores que reciben los denominados Atributos Sociales de la SUBE. “Se trata de recursos que deberían ser transferidos por Nación y provincias y que hoy obligan a las empresas del interior a financiar con recursos propios descuentos y beneficios definidos por las políticas públicas”, explicaron en el comunicado.

La federación pone el foco en la falta de respuestas y en la acumulación de deudas por parte de los gobiernos. “En lo que va de 2026, Nación y varias provincias acumulan atrasos y deudas con el transporte del interior que las empresas ya no pueden absorber”, denuncia el texto. La advertencia es clara: si no se transfieren los fondos adeudados, la próxima semana podrían producirse restricciones o cancelaciones de servicios en distintas jurisdicciones del interior del país.

La entidad remarcó que la falta de renovación de la flota y la extensión de la vida útil de unidades más antiguas deriva en una peor calidad del servicio. Además, las empresas deben afrontar subas constantes de insumos esenciales como combustibles y repuestos, mientras las tarifas permanecen desactualizadas. “Así no se puede seguir, la crisis del transporte en el interior es cada vez peor”, advierten desde FATAP.

El comunicado concluye con una convocatoria a las autoridades para que implementen medidas urgentes que permitan sostener la prestación del servicio y evitar un colapso que afecte a trabajadores y millones de usuarios. “Necesitamos que el problema se aborde de manera integral y urgente”, solicitaron los empresarios nucleados en la federación.

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