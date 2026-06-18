Estados Unidos levantó el bloqueo sobre los puertos iraníes tras la entrada en vigor del pacto con Teherán (CENTCOM)

Estados Unidos comenzó este jueves a aplicar uno de los compromisos centrales del acuerdo alcanzado con Irán al anunciar el fin de las operaciones de bloqueo sobre el tráfico marítimo vinculado a los puertos de la República Islámica. La decisión fue comunicada por el Comando Central estadounidense (CENTCOM), que confirmó el cese de las restricciones impuestas durante la guerra iniciada a fines de febrero.

“Hoy, las fuerzas estadounidenses levantaron el bloqueo sobre todo el tráfico marítimo que entra y sale de los puertos y zonas costeras iraníes, de acuerdo con las instrucciones del presidente”, señaló el CENTCOM en un comunicado publicado en sus redes sociales.

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El mando militar agregó que las embarcaciones que se dirijan a puertos iraníes ubicados en el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán ya no enfrentan impedimentos por parte de Washington.

La declaración también precisó que “todos los esfuerzos de aplicación del bloqueo militar estadounidense han cesado”. Sin embargo, aclaró que unidades navales norteamericanas permanecerán desplegadas en la región para supervisar el cumplimiento del memorando firmado entre ambos países.

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“Nuestros grandes buques de guerra permanecerán en el área general para garantizar que todos los aspectos del acuerdo sean respetados, obedecidos y permanezcan plenamente vigentes”, indicó el texto.

El anuncio representa uno de los primeros pasos derivados del memorando de entendimiento que Washington y Teherán formalizaron este miércoles tras meses de negociaciones indirectas.

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El Comando Central de EEUU anuncia el levantamiento del bloqueo marítimo a los puertos y zonas costeras de Irán

Entre otros puntos, el documento contempla el restablecimiento de la navegación comercial y una hoja de ruta para discutir el futuro del programa nuclear iraní.

“Victoria para Estados Unidos”

Tras la implementación del acuerdo, el presidente Donald Trump rechazó las versiones sobre un supuesto desembolso multimillonario hacia Teherán como parte del entendimiento. A través de su red Truth Social, el mandatario negó que exista una transferencia de fondos estadounidenses.

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“No hay ningún pago de 300.000 millones de dólares a Irán por parte de Estados Unidos. ¡Eso es ‘fake news’!”, escribió Trump. El mandatario sostuvo que los resultados del acuerdo pueden medirse en otros indicadores.

“Todo lo que hay para Estados Unidos es éxito, precios más bajos del petróleo y victoria. Miren el mercado bursátil”, afirmó.

Las declaraciones se producen apenas un día después de que Trump confirmara que había firmado personalmente el memorando. Según explicó, la rúbrica se realizó en el Palacio de Versalles, en Francia, durante una actividad paralela a la cumbre del G7. Posteriormente, una copia del documento fue remitida a Teherán para completar el procedimiento acordado entre ambas partes.

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El viaje a Suiza

La siguiente etapa del proceso estará centrada en las negociaciones nucleares. El vicepresidente JD Vance anunció que planea viajar a Suiza para participar en el lanzamiento de las conversaciones técnicas previstas entre funcionarios estadounidenses e iraníes.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, anuncia que planea viajar a Suiza para la implementación del acuerdo con Irán

“Tengo previsto viajar a Suiza cuando se espera que comiencen estas negociaciones técnicas, probablemente en algún momento de este fin de semana”, explicó Vance durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca. Aunque reconoció que la agenda todavía puede modificarse, señaló que Washington trabaja para coordinar la llegada de los negociadores iraníes.

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El vicepresidente indicó que las conversaciones requerirán la participación de especialistas debido a la complejidad de los asuntos en discusión.

“Habrá personal sobre el terreno que impulse directamente las conversaciones técnicas y las conversaciones sobre el tema nuclear”, señaló. Entre los asuntos pendientes mencionó la gestión del uranio altamente enriquecido acumulado por Irán y los mecanismos necesarios para supervisar cualquier acuerdo futuro.

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El memorando firmado por ambos países abrió un período inicial de 60 días para alcanzar un entendimiento definitivo. Durante ese plazo deberán negociarse aspectos vinculados al enriquecimiento de uranio, la supervisión internacional de las instalaciones nucleares y el eventual levantamiento de sanciones económicas.

Teherán reafirmó en el documento que no desarrollará armamento nuclear y aceptó discutir con Washington distintos aspectos de su programa atómico bajo monitoreo internacional.

El presidente Donald Trump rechazó las versiones sobre un supuesto desembolso multimillonario hacia Teherán como parte del entendimiento

Para la Casa Blanca, un acuerdo definitivo sobre esos puntos es una condición indispensable para consolidar el fin de la guerra y avanzar hacia una normalización más amplia de las relaciones bilaterales después de casi cuatro meses de conflicto.

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(Con información de EFE y AFP)