Panamá registra tres nuevas defunciones por influenza y eleva el total anual a 47

La mayor proporción de defunciones por influenza se registró entre personas de 65 años y más. Foto: Andina

La influenza continúa siendo una de las principales amenazas para la salud pública en Panamá durante 2026. El Ministerio de Salud (Minsa) informó que durante la semana epidemiológica 21, correspondiente del 24 al 30 de mayo, se registraron tres nuevas defunciones asociadas al virus, elevando a 47 el número de fallecidos en lo que va del año.

Las cifras reflejan una situación que preocupa especialmente a las autoridades sanitarias debido al impacto que la enfermedad está teniendo en los grupos más vulnerables. De acuerdo con el informe, casi seis de cada diez fallecidos tenían 65 años o más, mientras que otro grupo afectado corresponde a menores de un año.

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Además, el 100% de las personas fallecidas no había recibido la vacuna contra la influenza correspondiente a la temporada actual y el 78% presentaba factores de riesgo asociados a enfermedades metabólicas, cardiovasculares o renales.

La influenza es una enfermedad respiratoria causada por virus que infectan la nariz, la garganta y los pulmones. Aunque muchas personas experimentan síntomas leves, en adultos mayores, niños pequeños, embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas puede derivar en neumonías, insuficiencia respiratoria e incluso la muerte.

Los síntomas suelen aparecer de forma repentina e incluyen fiebre alta, tos, dolor de garganta, congestión nasal, dolores musculares, escalofríos, fatiga y dolor de cabeza. A diferencia del resfriado común, la influenza generalmente provoca un deterioro más rápido del estado general del paciente y una mayor probabilidad de complicaciones.

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La influenza puede provocar complicaciones graves como neumonía, especialmente en adultos mayores, niños pequeños y pacientes con enfermedades crónicas. (AP Foto/Mahesh Kumar A., Archivo)

También presenta diferencias con otros virus respiratorios que circulan en la región. Por ejemplo, el virus sincitial respiratorio afecta principalmente a niños pequeños y suele generar bronquiolitis, mientras que el COVID-19 puede provocar pérdida del olfato y del gusto, síntomas poco frecuentes en la influenza.

Sin embargo, los especialistas advierten que muchas de estas enfermedades comparten manifestaciones clínicas similares, por lo que recomiendan acudir a evaluación médica cuando exista fiebre persistente o dificultad respiratoria.

La preocupación por la influenza no es exclusiva de Panamá. Durante 2026, varios países de América han reportado un incremento en la circulación de virus respiratorios estacionales, particularmente en adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

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De acuerdo con los informes epidemiológicos más recientes emitidos por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el comportamiento de la influenza en Latinoamérica durante lo que va de 2026 muestra dinámicas marcadamente diferentes según la región geográfica, coincidiendo con el inicio de la temporada de frío en el hemisferio sur.

El Minsa reiteró el llamado a la vacunación como la principal herramienta para prevenir hospitalizaciones y fallecimientos asociados al virus. EFE/ Bienvenido Velasco

A nivel regional, se observa una co-circulación sostenida de diversos virus respiratorios, donde la positividad global de influenza se ha estabilizado en torno al 9.4%.

A diferencia del año anterior, durante los primeros meses de 2026 ha predominado la cepa de Influenza B (representando cerca del 70% de las muestras positivas a nivel regional), seguida por la variante Influenza A(H3N2).

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El informe epidemiológico también revela que la circulación de enfermedades respiratorias continúa siendo elevada en el país. Durante la semana analizada se contabilizaron 983 casos de síndrome gripal, para un acumulado de 17,294 casos en lo que va de 2026.

Asimismo, se notificaron 343 casos de infecciones respiratorias agudas graves (IRAG), que incluyen bronconeumonías y neumonías, elevando el acumulado anual a 7,422 casos.

El Ministerio de Salud reportó 157 nuevos casos de malaria en la última semana epidemiológica, elevando el acumulado anual a 4,100 contagios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fuera del ámbito respiratorio, la malaria continúa siendo una de las enfermedades transmisibles con mayor número de casos registrados. Durante la semana 21 se notificaron y actualizaron 157 casos, llevando el acumulado nacional a 4,100. Los síntomas más frecuentes incluyen fiebre, escalofríos, sudoración intensa, dolor de cabeza, cansancio y anemia.

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El dengue sigue ocupando un lugar importante dentro de la vigilancia epidemiológica nacional. Hasta la semana 21 se habían confirmado 2,857 casos acumulados. De ellos, 2,512 corresponden a dengue sin signos de alarma, 327 presentan signos de alarma y 18 han sido clasificados como dengue grave.

La enfermedad suele manifestarse con fiebre alta, dolor detrás de los ojos, dolor muscular y articular, náuseas y erupciones cutáneas.

Otra enfermedad que reportó nuevos casos fue la leishmaniasis. Durante la semana se notificaron 50 nuevos pacientes, elevando el acumulado anual a 1,166 casos. Esta enfermedad parasitaria se caracteriza por la aparición de lesiones o úlceras en la piel que pueden tardar semanas o meses en sanar.

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Infografía que detalla los agentes transmisores y los síntomas clave de la malaria y la leishmaniasis, dos enfermedades transmitidas por insectos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras tanto, otras enfermedades no registraron nuevos casos durante la semana, aunque mantienen pacientes acumulados en lo que va del año. Entre ellas figura la chikungunya, con cuatro casos acumulados. Los pacientes suelen presentar fiebre alta y fuertes dolores articulares que pueden persistir durante meses.

La enfermedad por virus Oropouche tampoco reportó nuevos contagios y mantiene un acumulado de siete casos. Sus síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y malestar general, similares a los de otras enfermedades virales transmitidas por insectos.

En el caso del hantavirus, las autoridades mantienen 10 casos acumulados de fiebre por hantavirus y 10 de síndrome cardiopulmonar por hantavirus. La enfermedad puede comenzar con fiebre, dolores musculares y malestar general, pero en los casos graves evoluciona hacia dificultad respiratoria severa.

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La leptospirosis acumula 22 casos durante 2026. Se trata de una infección bacteriana asociada al contacto con agua o suelo contaminado por orina de animales infectados y puede causar fiebre, dolor muscular, vómitos e insuficiencia renal en los casos más severos.

Por su parte, el gusano barrenador en humanos mantiene 47 casos acumulados, mientras que la viruela símica o mpox registra seis casos en lo que va del año. La primera provoca lesiones cutáneas causadas por larvas que invaden tejidos humanos, mientras que la segunda se caracteriza por fiebre, inflamación de ganglios y erupciones en la piel.

Finalmente, el Minsa destacó que Panamá continúa sin registrar casos de zika durante 2026, un dato positivo dentro del panorama epidemiológico nacional. No obstante, las autoridades reiteraron que la vacunación, las medidas de autocuidado y la participación comunitaria siguen siendo las herramientas más efectivas para prevenir complicaciones y reducir la propagación de enfermedades transmisibles en el país.

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