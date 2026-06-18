Dolor y clamor de justicia en Honduras, despiden a agentes fallecidos en trágico accidente

La muerte de la agente Keylin Benavides deja en la orfandad a una niña de ocho años

Familiares y compañeros despidieron este jueves en la Unidad Departamental de la Policía en Danlí a los agentes que murieron en el accidente de tránsito registrado en el sector de El Rodeo, Comayagua. Los cuerpos fueron recibidos con honores y luego trasladados a sus comunidades de origen para su sepultura.

Las instalaciones policiales se convirtieron en un espacio de despedida, donde los cuerpos de los uniformados fueron recibidos con honores, oraciones y muestras de respeto, mientras sus seres queridos intentaban asimilar la pérdida.

“Es un dolor indescriptible, momentos que no se esperan, pero por ahora nos ha tocado a nosotros como familia. Lo único que pedimos es fortaleza a Dios para poder procesar esta situación”, expresó entre lágrimas uno de los familiares, mientras sostenía el recuerdo de quien en vida formó parte de la institución policial.

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El dolor de las familias

El ambiente estuvo marcado por escenas de dolor, especialmente en el caso de la agente Keylin Benavides, cuyo padre expresó la dificultad de enfrentar la pérdida de su hija. “Es un golpe demasiado fuerte, es un dolor profundo, pero qué podemos hacer, es la voluntad de Dios”, dijo entre sollozos, mientras recibía el acompañamiento de vecinos y allegados.

El padre también agradeció las muestras de solidaridad de la comunidad. La agente será velada en la comunidad de Buenos Aires, en El Porvenir, donde también recibirá sepultura.

Entre los familiares, uno de los hechos que más consternación generó fue que la agente dejó en la orfandad a una niña de ocho años.

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El reclamo de justicia

En otro de los casos, familiares del agente Adonis Vallecillo recordaron al uniformado como un joven disciplinado, respetuoso y comprometido con su labor en la Policía Nacional. “Era un muchacho tranquilo, educado, siempre dedicado a su trabajo”, expresó un pariente.

l padre de la agente Keylin Benavides expresó el impacto por la muerte de su hija, que será velada y sepultada en Buenos Aires, El Porvenir.

El familiar también pidió que se esclarezcan los hechos y que, si se comprueban responsabilidades, se apliquen las sanciones correspondientes. “Queremos justicia, que esto no quede impune”, añadió.

Desde la sede policial en Danlí, los cuerpos comenzaron a ser trasladados hacia sus comunidades de origen, donde serán sepultados con honores, acompañados por familiares, compañeros de armas y pobladores que han mostrado solidaridad ante la tragedia.

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Exceso de velocidad

Las autoridades policiales continúan acompañando a las familias en el proceso de duelo y avanzan con las investigaciones para determinar las causas del accidente ocurrido en la carretera CA-5, donde el exceso de velocidad se maneja como al principal causa

Las autoridades remitieron al Ministerio Público al conductor de la grúa involucrada en el siniestro por homicidio imprudente y conducción temeraria.

En el ámbito judicial, se confirmó que el conductor de la grúa involucrada en el siniestro fue remitido al Ministerio Público. Se le supone responsable de los delitos de homicidio imprudente y conducción temeraria, como parte de las primeras diligencias legales derivadas del caso.

Las autoridades señalaron que el proceso investigativo sigue en desarrollo y que no se descartan nuevas acciones conforme avancen las pericias técnicas y el análisis de la escena del accidente que cobró la vida de varios agentes policiales.

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