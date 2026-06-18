“Que Vuelva” el Ruiseñor: fallece el dominicano Alex Bueno tras una dura batalla contra el cáncer

El inolvidable cantante dominicano Alex Bueno, 'El Ruiseñor de la Sierra', quien falleció a los 62 años de edad dejando un legado imborrable en la música tropical.

El mundo de la música tropical está de luto. Este jueves 18 de junio se confirmó el fallecimiento en la ciudad de Nueva York del icónico cantante dominicano Alex Bueno, a los 62 años de edad. El artista, una de las voces más sublimes y queridas de la República Dominicana, perdió la vida tras una valiente batalla contra complicaciones derivadas del cáncer, según informó su equipo de trabajo a través de las redes sociales.

A “El Ruiseñor de la Sierra” se le había detectado un pequeño tumor cerebral en septiembre de 2025. Tras una cirugía inicial exitosa y un tratamiento preventivo que marchaba de forma positiva, estudios de seguimiento posteriores revelaron la presencia de células cancerígenas en otras partes de su organismo.

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A pesar de su fortaleza, su salud se deterioró notablemente en las últimas tres semanas debido a una baja considerable en sus niveles de sodio y presión arterial, lo que finalmente desencadenó este triste desenlace.

“Su partida deja un vacío irremplazable en el mundo del arte y en los corazones de todos los que tuvimos el honor de conocerle y admirar su obra musical”, expresó su equipo, al tiempo que agradeció las muestras de afecto y pidió privacidad para la familia en este momento de profundo dolor.

Alex Bueno, una de las voces más virtuosas, versátiles y queridas de la República Dominicana, cuya música marcó a varias generaciones.

Nacido en la hermosa sierra de San José de las Matas, Alex Bueno construyó una carrera artística impecable que se extendió por más de cuarenta años. Desde muy joven mostró un talento vocal fuera de serie que lo llevó a formar parte de agrupaciones emblemáticas como la de Gerardo Vera y, de manera muy destacada, la orquesta de Fernando Villalona, otra gran leyenda del merengue.

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Fue a principios de la década de los 80 cuando dio el gran salto al formar el grupo Alex Bueno y la Orquesta Liberación, un proyecto que lo catapultó al estrellato internacional. Con el tiempo, se ganó los apodos de “El Mayimbito” y “El Ruiseñor de la Sierra”, gracias a un registro vocal único, dulce y potente a la vez.

Por lo que realmente consagró su trayectoria fue su impresionante versatilidad: no solo fue un gigante del merengue, sino que también conquistó con el mismo éxito los terrenos de la bachata, la salsa y el bolero romántico, ganándose el respeto de toda la industria musical.

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Su música más reconocida: un legado intergeneracional

Las canciones de Alex Bueno no solo lideraron las listas de éxitos en su momento, sino que se convirtieron en verdaderos himnos que han marcado a varias generaciones de latinos. Su discografía es un catálogo de oro de la música caribeña.

Entre sus piezas más emblemáticas y reconocidas a nivel mundial se encuentran:

“Colegiala”: Uno de sus merengues más bailados, infaltable en cualquier celebración tropical.

“Jardín Prohibido” (y “El Jardín Prohibido”): Una joya musical interpretada con un sentimiento desgarrador que se convirtió en uno de sus sellos de identidad.

“Que Vuelva”: Un éxito rotundo que demostró su tremenda capacidad para cantarle al desamor y la nostalgia.

“Ese Hombre Soy Yo”: Una pieza que consolidó su transición y maestría dentro del género de la bachata, demostrando que su voz no tenía límites.

Revive la nostalgia con el video musical de "Que Vuelva" de Alex Bueno. A través de escenas melancólicas y una letra cargada de sentimiento, la canción se convierte en una súplica por recuperar un amor perdido.

Hoy, la República Dominicana, la vibrante comunidad latina en Nueva York donde residía desde hacía más de una década y el mundo de la música tropical en general se unen en un mismo sentimiento de dolor para despedir al ser humano, al amigo y al compatriota.

Sin embargo, las lágrimas de hoy se transformarán mañana en aplausos eternos, porque la muerte física no puede apagar su voz. El público se queda con un repertorio inmortal, una colección de himnos que seguirán sonando en cada rincón, manteniendo vivo para siempre el legado de un artista irrepetible.

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