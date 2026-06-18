Panamá

Suenan las campanas navideñas en Panamá con una licitación de $3.3 millones para iluminar la capital

El contrato supera en medio millón de dólares el monto adjudicado en 2025 y contempla la intervención de 35 espacios públicos en los 26 corregimientos del distrito.

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La Alcaldía de Panamá licita el alumbrado navideño de 2026 con un precio de referencia de $3.3 millones para intervenir 35 espacios públicos. Tomada del Municipio de Panamá
La Alcaldía de Panamá licita el alumbrado navideño de 2026 con un precio de referencia de $3.3 millones para intervenir 35 espacios públicos. Tomada del Municipio de Panamá

La Alcaldía de Panamá abrió oficialmente la licitación para contratar el alumbrado navideño de 2026, uno de los proyectos más visibles de la temporada festiva en la capital.

El acto público tiene un precio de referencia de 3.3 millones de dólares e incluye la iluminación de 35 espacios públicos distribuidos en los 26 corregimientos del distrito.

La nueva convocatoria representa un aumento de 500 mil dólares frente al contrato adjudicado en 2025, cuando el Municipio pagó 2.8 millones de dólares a la empresa Disaroca Group, S.A., durante la gestión del alcalde Mayer Mizrachi. l

En términos porcentuales, el alza ronda el 18% y se produce en un proyecto que este año busca ampliar la cobertura territorial del alumbrado.

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El documento de sustento económico elaborado por la Dirección de Servicios Administrativos revela que la única cotización recibida durante la consulta de mercado provino precisamente de Disaroca Group, S.A., que presentó una propuesta estimada por 4.13 millones de dólares.

Dos empresas participaron en la etapa de homologación del acto público convocado para desarrollar el proyecto navideño de 2026. Tomada del Municipio de Panamá
Dos empresas participaron en la etapa de homologación del acto público convocado para desarrollar el proyecto navideño de 2026. Tomada del Municipio de Panamá

Esa cifra superó tanto el monto pagado el año pasado como el presupuesto finalmente adoptado por la Alcaldía para la licitación.

Según el análisis municipal, el precio de referencia se construyó tomando en cuenta las adquisiciones históricas realizadas entre 2022 y 2025.

Los registros muestran que el Municipio pagó 2.99 millones de dólares en 2022 para iluminar 33 espacios y 50 letreros; 3.2 millones en 2023 para 38 espacios; mientras que en 2024 no hubo contratación pública porque el alumbrado fue patrocinado por una empresa privada.

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En 2025 el contrato volvió a licitarse y fue adjudicado por 2.8 millones de dólares para intervenir 24 espacios públicos.

La Alcaldía concluyó que el presupuesto de 3.3 millones de dólares era el más razonable considerando la inflación, la ampliación de la cobertura y la disponibilidad presupuestaria aprobada para la vigencia fiscal 2026.

La iluminación permanecerá encendida desde finales de noviembre de 2026 hasta el 31 de enero de 2027, según el cronograma oficial. Tomado del Municipio de Panamá
La iluminación permanecerá encendida desde finales de noviembre de 2026 hasta el 31 de enero de 2027, según el cronograma oficial. Tomado del Municipio de Panamá

El nuevo proyecto busca ampliar significativamente el alcance de la decoración navideña. El pliego establece la intervención de 35 espacios públicos mediante iluminación y ambientación temática en parques, avenidas, calles, isletas y áreas emblemáticas de la ciudad.

La iniciativa tiene como objetivo llevar el alumbrado no solo a sectores céntricos, sino también a corregimientos alejados del casco urbano. Entre los puntos incluidos figuran Plaza Catedral, Parque Santa Ana, Parque Porras, Parque Amelia Denis de Icaza, Puente Avenida de los Mártires, Parque Urracá, las cuatro zonas de la Cinta Costera, la Cinta Norteña, Avenida 12 de Octubre, Rotonda de Chanis y Parque San Cristóbal.

En esa lista aparecen espacios ubicados en Las Cumbres, Chilibre, Alcalde Díaz, Don Bosco, Juan Díaz, Pedregal, Las Mañanitas, Tocumen, Las Garzas, Pacora y San Martín, además de la iluminación del árbol principal en el edificio Hatillo, sede de la Alcaldía de Panamá.

También se contempla la iluminación del árbol principal ubicado en el edificio Hatillo, sede de la Alcaldía de Panamá.

El contrato incluye el diseño, alquiler, transporte, instalación, montaje, conexión eléctrica, mantenimiento y desmontaje de todos los elementos decorativos. Además, exige que el contratista disponga de al menos 20 estructuras navideñas tridimensionales de gran formato, cada una con una altura mínima de cinco metros.

Disaroca Group, empresa que ejecutó el alumbrado navideño de 2025, figura nuevamente entre las interesadas en el nuevo contrato. Tomada del Municipio de Panamá
Disaroca Group, empresa que ejecutó el alumbrado navideño de 2025, figura nuevamente entre las interesadas en el nuevo contrato. Tomada del Municipio de Panamá

La programación oficial establece que las labores de instalación comenzarán en octubre de 2026. Durante noviembre se realizarán pruebas de encendido y la puesta en funcionamiento total deberá completarse el 25 de noviembre.

El encendido general de las luces está previsto para el domingo 29 de noviembre de 2026 y permanecerá activo hasta el 31 de enero de 2027. Posteriormente se desarrollará la fase de desmontaje y mantenimiento de algunas áreas específicas.

Empresas interesadas

El acta oficial refleja la participación de Disaroca Group, S.A. y Rieva Group como empresas interesadas en competir por el contrato. La entrega de propuestas se pactó para el 13 de junio.

La licitación será adjudicada bajo la modalidad de mejor valor, lo que significa que no solo se evaluará el precio. Los participantes deberán demostrar experiencia en proyectos de iluminación decorativa de gran escala, capacidad financiera, disponibilidad de personal especializado, equipos, vehículos y estructuras decorativas. El componente económico tendrá un peso de 40 puntos sobre una evaluación total de 100.

De adjudicarse el contrato por el monto de referencia, la suma destinada por el Municipio de Panamá al alumbrado navideño de espacios públicos entre 2022 y 2026 alcanzaría aproximadamente $12.29 millones, sin incluir 2024, año en que la iluminación fue asumida mediante patrocinio privado.

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