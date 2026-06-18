México

Desaparece líder de taxistas en Veracruz: su unidad fue hallada abandonada en Acayucan

Wenceslao Cruz Canseco, dirigente de la Agrupación de Taxistas de Acayucan, desapareció el pasado sábado después de salir a trabajar; horas más tarde, su unidad fue localizada abandonada en la colonia Villalta

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Hombre de mediana edad con bigote, gorra verde con 'Sinaloa' y camisa clara, posando frente a un cartel borroso de 'Desaparecido' y una vela encendida.
El sur de Veracruz enfrenta una nueva ola de preocupación por los casos de personas desaparecidas, entre ellos el del líder taxista y el de una comunicadora privada de la libertad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La desaparición del líder de la Agrupación de Taxistas de Acayucan, Wenceslao Cruz Canseco, mantiene en alerta al sur de Veracruz. A cinco días de que se perdió comunicación con él, familiares, amigos y compañeros del gremio transportista continúan buscándolo y exigen a las autoridades estatales redoblar esfuerzos para localizarlo con vida.

El caso ha generado preocupación entre la población de Acayucan, donde Cruz Canseco es conocido por su actividad como conductor y representante de un sector del transporte público. La incertidumbre se incrementó luego de que su unidad de trabajo fuera encontrada abandonada pocas horas después de su desaparición.

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La familia del dirigente transportista manifestó su temor por su integridad y pidió la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, para acelerar las investigaciones y las labores de búsqueda.

Salió a trabajar y dejó de comunicarse

De acuerdo con el relato de sus familiares, Wenceslao Cruz Canseco salió a trabajar la mañana del pasado sábado a bordo del taxi número 303 de Acayucan, como acostumbraba hacerlo de manera cotidiana.

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Sin embargo, con el paso de las horas dejó de responder llamadas y mensajes, lo que comenzó a generar preocupación entre sus seres queridos.

Familiares y compañeros del dirigente transportista han realizado búsquedas por cuenta propia mientras exigen mayor intervención de las autoridades. (Facebook Comisión Estatal de Búsqueda Veracruz)
Familiares y compañeros del dirigente transportista han realizado búsquedas por cuenta propia mientras exigen mayor intervención de las autoridades. (Facebook Comisión Estatal de Búsqueda Veracruz)

Ante la falta de noticias, la familia acudió ese mismo sábado a la Fiscalía Regional para interponer la denuncia correspondiente por su desaparición. Paralelamente, se difundió una ficha de búsqueda con el propósito de obtener información que ayude a dar con su paradero.

Aunque en un principio existía la esperanza de encontrarlo rápidamente, el hallazgo de su vehículo abandonado incrementó la angustia entre sus familiares.

El taxi fue localizado sobre la calle Corregidora, en la esquina con Lerdo de Tejada, en la colonia Villalta de Acayucan. Hasta el momento, las autoridades no han informado si la unidad presentaba indicios que permitan establecer qué ocurrió con su conductor.

Familiares y compañeros se suman a la búsqueda

Desde la noche del sábado, familiares, amigos y otros conductores de taxi iniciaron recorridos por distintas zonas de Acayucan y municipios cercanos en un intento por encontrar alguna pista sobre el paradero del dirigente transportista.

Sin embargo, hasta ahora las búsquedas han resultado infructuosas.

El taxi número 303, que conducía Wenceslao Cruz Canseco, fue encontrado abandonado horas después de su desaparición en Acayucan. (Foto: Redes sociales)
El taxi número 303, que conducía Wenceslao Cruz Canseco, fue encontrado abandonado horas después de su desaparición en Acayucan. (Foto: Redes sociales)

La desesperación de la familia quedó reflejada en el mensaje emitido por su hijo, Wenceslao Cruz Darío, quien hizo un llamado a las autoridades para que no abandonen el caso.

“Que se pongan la mano en el corazón. Es un hombre trabajador, un padre de familia que nunca le ha hecho daño a nadie. Sus hijos lo estamos esperando”, expresó.

La familia insiste en que Wenceslao Cruz Canseco es un hombre dedicado al trabajo y que no tenía conflictos conocidos que pudieran explicar su desaparición, por lo que piden que las investigaciones se realicen con rapidez y se agoten todas las líneas de investigación.

El caso ocurre en medio de otra desaparición que mantiene en vilo al sur de Veracruz

La desaparición del líder de taxistas se produce en un contexto de creciente preocupación en el sur de Veracruz por otro caso de alto impacto.

La comunicadora Roxana Guzmán Ramírez cumplió este jueves 15 días de haber sido privada de la libertad en el municipio de Nanchital.

De acuerdo con los reportes, un grupo armado irrumpió en su domicilio y se la llevó por la fuerza, sin que hasta ahora se conozca su paradero.

Ambos casos han generado inquietud entre habitantes y diversos sectores de la región, quienes demandan resultados en las investigaciones y acciones más contundentes para garantizar la seguridad en el sur del estado.

Mientras familiares de Wenceslao Cruz Canseco mantienen la esperanza de encontrarlo con vida, la exigencia hacia las autoridades es la misma: que las labores de búsqueda e investigación se intensifiquen y que ninguna de las desapariciones quede sin respuesta.

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