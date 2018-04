Afortunada en el trabajo y también en el amor, está hace tres años de novia con el actor italiano Ruggero Pasquarelli. La pareja convive y respecto a los planes a futuro, dijo: "Me encantaría casarme, tener hijos creo que no, no es un plan que yo desee muy fervientemente, si lo hago lo haría mas por él pero no es un plan que tengamos a corto plazo. Ahora estamos viviendo una temporada complicada porque está hace tres meses de gira, pero eso me fortalece y me hace dar cuenta que lo sigo eligiendo".