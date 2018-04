Todos los invitados eran recibidos por Claudia Villafañe y los padres de Caldarelli, según contó Reich. Dalma ingresó a la fiesta con Welcome to the jungle, de los Guns N' Roses y se acercó al altar con Somewhere over the rainbow. Además, Damas Gratis realizó un show y Luciano Pereyra entonó el Ave María.