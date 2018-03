—Es agobiante. Cada año digo: "Lo vamos a cambiar". Pero no me animo. El mito de que este medio es inestable es de toda la vida, siempre corrió. Ahora quizá sea aún peor porque cualquiera hoy puede ser un emisor, puede emitir un mensaje y si logra mandar un buen mensaje puede ser muy visto, y llamar la atención. Después, hay que ver cómo lo sostiene. Pero hoy ciertos medios de comunicación parecen dinosaurios al lado de emisores que vienen con otras inquietudes. Antes vos decías "Soy periodista", te iba más o menos bien y vivís. Hoy no sé cuán rentable es una persona, ya no una empresa, queriendo vivir del periodismo, porque de acá a cinco años no sabés cómo va a ser esto. Cada vez hay más contenidos que ya no sabés si vienen de profesionales o no.