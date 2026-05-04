México

Piden trasladar los restos de Hernán Cortés a España para evitar homenajes en México

Pedro Miguel solicitó al INAH exhumar los restos de Cortés y entregarlos a España ante la polémica visita de Díaz Ayuso

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La carta dirigida al titular del INAH pide que los restos del conquistador sean entregados a las autoridades españolas, en respuesta a la reciente polémica generada por un homenaje impulsado durante la visita de Isabel Díaz Ayuso. (Infobae-Itzallana)
La carta dirigida al titular del INAH pide que los restos del conquistador sean entregados a las autoridades españolas, en respuesta a la reciente polémica generada por un homenaje impulsado durante la visita de Isabel Díaz Ayuso. (Infobae-Itzallana)

No fue un ciudadano anónimo. El escritor Pedro Miguel —columnista del diario La Jornada, consejero nacional de Morena y autor de la novela El último suspiro del conquistador— dirigió el 3 de mayo de 2026 una carta formal al Antropólogo Joel Omar Vázquez Herrera, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), con una solicitud que ya circula en redes sociales: exhumar y empacar los restos de Hernán Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano para entregarlos al gobierno de España.

¿Dónde están los restos del conquistador?

Los restos de Cortés se encuentran actualmente en un nicho al interior del Templo de Jesús Nazareno, en la calle República del Salvador 119, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Según la carta, la exhumación y el traslado deberán realizarse conforme a:

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  • El Título XIV de la Ley General de Salud
  • El Reglamento en Materia de Control Sanitario de la Disposición de Órganos, Tejidos y Cadáveres
Las acciones militares del conquistador provocaron el fin del imperio mexica
La solicitud ocurre tras un evento conmemorativo que desató reacciones en distintos sectores políticos, poniendo en la mesa el reclamo de recuperar patrimonio cultural por parte del gobierno mexicano. (WIKI COMMONS/INAH)

El detonante: la visita y el homenaje de Díaz Ayuso

La petición de Pedro Miguel se enmarca en la polémica visita a México de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, quien llegó al país para sostener encuentros económicos, políticos y culturales, así como para participar en una ceremonia de homenaje a Hernán Cortés organizada por el PAN. La visita ya generó el rechazo del Grupo Parlamentario de Morena en la CDMX y del senador Gerardo Fernández Noroña, quien calificó a Díaz Ayuso de “súper fascista”.

Para Pedro Miguel, el homenaje en suelo mexicano constituye una provocación ofensiva que deteriora los vínculos entre ambas naciones. En su carta califica esa agenda como expresión del “fascismo peninsular” y los “remanentes del imperialismo español”, y concluye: si quieren rendirle honores al conquistador, que lo hagan en España, con sus huesos en ese territorio.

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México podría pedir el Códice de Madrid a cambio

Como contraparte diplomática, Pedro Miguel propone que el gobierno mexicano exija al Reino de España la devolución del Códice Trocortesiano —o Códice de Madrid—, o alguno de los múltiples bienes culturales que, según el firmante, fueron sustraídos durante la conquista.

Una propuesta formal enviada al INAH plantea trasladar los restos al gobierno de España, mientras se reaviva la discusión diplomática entre México y España a raíz de homenajes recientes a figuras históricas.
Una propuesta formal enviada al INAH plantea trasladar los restos al gobierno de España, mientras se reaviva la discusión diplomática entre México y España a raíz de homenajes recientes a figuras históricas.

El contexto diplomático

La petición llega en un momento en que la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente español Pedro Sánchez trabajan por normalizar la relación bilateral. El escritor advierte que acciones como la de Díaz Ayuso buscan socavar esos esfuerzos de acercamiento.

Hasta el momento, el INAH no ha emitido respuesta pública. Sin embargo, el propio Pedro Miguel ya convocó en redes a firmar una petición en Change.org para respaldar la iniciativa.

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