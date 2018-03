"Con 45 kilos bajados, la piel que sobra me la voy a tener que operar y hacerme una reconstrucción, por eso tengo la panza todavía, lo aclaro porque la gente me sigue diciendo 'gorda', un adjetivo calificativo muy triste y denigrante que a esta altura de mi vida no me pesa más, porque después de tanta lucha contra la obesidad me di cuenta de que tener kilos de más no te hace mejor persona, y tantos kilos que bajé me hacen creer que todo se puede", había dicho en ese momento.