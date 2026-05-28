Petro volvió a agitar la política al hablar de las elecciones: se refirió a los “animalitos” que quieren llegar al poder con “odio”

A menos de cuatro días de la primera vuelta, Petro insistió en defender la continuidad de su proyecto político desde una tarima en Sincelejo - crédito @infopresicencia/X

A menos de cuatro días de la primera vuelta presidencial, el presidente Gustavo Petro volvió a referirse públicamente a los comicios del domingo 31 de mayo; esta vez lo hizo en medio de un acto multitudinario en Sucre, pese a que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió una investigación penal de oficio en su contra por una presunta intervención en política.

El mandatario volvió a referirse a quienes buscan sucederlo en la Casa de Nariño, pese a los llamados de distintos sectores para que mantuviera prudencia frente a la jornada electoral, sobre la cual no puede intervenir debido a su investidura presidencial.

PUBLICIDAD

Durante el evento del 27 de mayo y desde la tarima, el jefe de Estado se refirió a los “animalitos” que, según dijo, pretendían llegar al poder “llenos de odio”.

La declaración fue interpretada como una alusión a candidatos como Abelardo de la Espriella, que se presenta políticamente como “el Tigre”, y Paloma Valencia, cuyo nombre también es utilizado en mensajes de campaña; curiosamente, ellos hacen parte de los aspirantes que lideraron las últimas encuestas de intención de voto, junto a Iván Cepeda, que hace parte de la misma línea política de Gustavo Petro.

PUBLICIDAD

Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella son candidatos que usan la referencia de animales para sus campañas - crédito Sergio Acero - Luisa Gonzalez/Reuters

El presidente habló ante cientos de asistentes que lo acompañaron en Sincelejo y convirtió buena parte de su discurso en una reflexión política sobre el futuro del país y las elecciones presidenciales.

El discurso de Petro en Sucre que generó polémica

“Dicho aquí en innumerables discursos, en otros lugares de Sincelejo y en prácticamente todos los municipios de Sucre y la Sabana, lo que nos proponíamos y lo que logramos. Y yo tendría que decir que esta inmensa manifestación nunca la había visto de este porte”, afirmó Petro, mientras el público respondía con aplausos.

PUBLICIDAD

El mandatario sostuvo que las movilizaciones ciudadanas demostraban respaldo a su Gobierno y aprovechó para insistir en que su proyecto político debía mantenerse más allá del 7 de agosto, cuando él ceda el poder.

“Ríos, multitudes que se convierten en ríos, ríos que se convierten en torrente, torrentes que se convertirán en un mar donde Colombia será grande, hermosa, pacífica y justa, nos demuestra que sí hemos cumplido”, expresó.

PUBLICIDAD

Durante su discurso en Sucre, Gustavo Petro cuestionó a algunos candidatos y aseguró que estaban “llenos de odio y resentimiento” - crédito Joel González/Presidencia

Luego elevó el tono de sus críticas contra quienes buscan llegar a la Presidencia de la República: “Hay quienes no quieren ver, hay quienes tienen su corazón lleno de odio, y el odio no hace más que matar el corazón. Si hay odio, hay que quitarlo de inmediato, porque hay que llenar el corazón de amor y el cerebro de sabiduría para poder gobernar con acierto una sociedad tan compleja como la colombiana”.

No obstante, el mandatario fue más allá y cuestionó la capacidad de algunos aspirantes para dirigir el país: “Aquel que esté lleno de odio y aquel que no tenga ideas en el cerebro, porque prefirió otro destino para su vida o aquella, no podrán gobernar estas multitudes”.

PUBLICIDAD

Y remató con la frase que terminó marcando esta parte de su intervención: “Estas multitudes no podrán gobernar a Colombia, porque lo gobernarán otros con el permiso del animalito; vampiros o vampiras”.

Durante su discurso en Sucre, el presidente Gustavo Petro utilizó metáforas de agua y multitudes para mostrar su agradecimiento - crédito Joel González/Presidencia

Aunque la Constitución de 1991 limita la participación política de los presidentes en ejercicio, el mandatario continuó pronunciándose sobre las elecciones y sobre quienes aspiran a sucederlo, en medio de la investigación que inició en la Comisión de Acusación en el Congreso.

PUBLICIDAD

Y es que, aunque evita referirse de manera directa o mencionar nombres propios, el presidente continúa pronunciándose sobre el panorama electoral.

Tanto en sus intervenciones públicas como en sus publicaciones en redes sociales, mantiene una postura activa alrededor de las elecciones, en medio de su intención de defender la continuidad de su proyecto político, pese a las restricciones que se lo impiden.

PUBLICIDAD