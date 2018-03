Martín Guerrero (hijo de Dorys y Francisco Guerrero), vivió mucho tiempo con su madre y Emilio en la casa familiar del barrio de Belgrano. Para él, Disi fue como un segundo padre con quien se siente en deuda. Consultado para esta nota, aclaró más de una vez que si pudiera decirle algo hoy solamente sería un enorme gracias, e intenta desmarcarse de las opiniones de su madre, que hizo declaraciones muy duras incluso sabiendo la noticia del

fallecimiento del actor. "Mi mamá se expresa como puede. Ella me dice que se le terminó hace 25 años lo que sintió por Emilio, y ahora lo que siente es que le duele que se muera como cualquier persona, pero que no tiene un vínculo afectivo", explica Martín, al tiempo que aclara que no se siente igual que ella. "Yo tengo un gran agradecimiento porque hasta los veintipico Emilio fue la persona que me crío. Cuando yo necesitaba una aspirina, una

lección de historia o lo que fuera, él estuvo. Charlábamos muchísimo. Yo tenía una gran relación con él y quiero a Emiliano (NdR: el único hijo biológico de Emilio) como mi hermano", agrega.